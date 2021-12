Pandemia, Sileri: “sarà l’ultimo capodanno con il Covid, il virus è più leggero”

MeteoWeb

“Credo che sarà l’ultimo capodanno che avremo con questo virus: non voglio essere troppo ottimista, ma credo che davvero ci siamo e basta guardare i numeri. Lo scorso anno i positivi erano molti di meno ma era un’altra variante, ma i posti in terapia intensiva erano largamente superiori. Abbiamo un vaccino e un virus probabilmente più leggero“. E’ quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a “L’Aria che tira” su La7. Per Sileri quello da festeggiare dovrà essere “un capodanno in pochi e possibilmente tutti vaccinati“.