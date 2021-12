Paura nel Pistoiese: crolla palazzina a Pieve a Nievole, residenti illesi

MeteoWeb

Una palazzina è crollata questa mattina, poco prima delle 6, a Pieve a Nievole (Pistoia).

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, intervenuti con il distaccamento di Montecatini e un’autoscala della sede centrale.

I pompieri hanno riferito che al loro arrivo i residenti erano fuori dall’abitazione apparentemente illesi: sono stati affidati in via precauzionale alle cure del personale sanitario.

Sul posto anche una squadra del nucleo cinofili dei vigili del fuoco per scongiurare l’ipotesi di altre persone all’interno dell’immobile: non risulterebbero al momento dispersi.

Le cause del crollo sono in corso di accertamento.