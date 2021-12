Pesce per sushi, antipasti e primi piatti contaminato da Listeria monocytogenes, scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per Polpa di granceola a marchio Fish & Friends, prodotto da Cam Evolution srl, nello stabilimento di Chioggia (VE). Il lotto richiamato perché contaminato da Listeria Monocytogenes è il n°162507, venduto in confezione da 150 grammi, con data di scadenza 07-12-2021. Nelle avvertenze del modulo di richiamo si legge: “Non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato“.

La granseola è un grosso granchio marino dell’Atlantico dalla polpa particolarmente pregiata. La polpa è cotta al vapore e successivamente estratta a mano. Il prodotto pronto all’uso, è ideale per preparare sushi, primi piatti o antipasti della tradizione mediterranea. Nell’ottica d’informazione quotidiana in materia di allerte per i consumatori, Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, a scopo precauzionale, raccomanda ai clienti che hanno acquistato il lotto sopra indicato raccomanda, di non consumarlo e a consegnarlo al rivenditore o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

La Listeria monocytogenes è un batterio presente nel suolo, sull’acqua e nella vegetazione. Esso può contaminare diversi alimenti, tra cui latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, ed è responsabile della Listeriosi. La listeriosi è una malattia infettiva, trasmessa in genere con gli alimenti, che si manifesta sporadicamente in forma conclamata. L’incidenza è molto bassa, di appena 7 persone su un milione, le tipologie più a rischio sono soprattutto i neonati e le persone che hanno superato i sessant’anni. I soggetti che hanno immunodeficienze sono più vulnerabili. Si manifesta in genere in gravidanza o in soggetti immunodepressi e pur trasmettendosi per via alimentare non dà sintomatologie gastroenteriche ma manifestazioni generali quali la setticemia o la meningite purulenta o infezioni intrauterine o fetali. In gravidanza ha una sintomatologia subdola, simil influenzale, con gravi ripercussioni sul feto. La diagnosi più che sulla sintomatologia si basa sull’isolamento del germe nel sangue o nel liquido cefalorachidiano o nel liquido amniotico. I cibi incriminati sono vari: latte non pastorizzato, formaggi freschi, insaccati, verdure contaminate. Si manifesta anche negli animali, in particolare bovini, caprini ed ovini L’ampicillina è generalmente considerata l’antibiotico di scelta: si somministra ampicillina (2 g per endovena) con l’aggiunta di un aminoglicoside, eritromicina 10 mg/kg al giorno per la forma da dermatite. La Gentamicina o Eritromicina vengono aggiunte frequentemente per i suoi effetti sinergici.

In molti casi la malattia ha un esito infausto. Una valida profilassi è rappresentata dalla cottura del cibo.La batteriemia dovrebbe essere trattata per 2 settimane, la meningite per 3 settimane e l’ascesso del cervello per almeno 6 settimane. Il tasso di mortalità complessivo è del 20-30%. Di tutti i casi connessi alla gravidanza, il 22% ha causato la perdita del feto o morte neonatale, ma le madri sopravvivono nella maggioranza dei casi.