Piogge torrenziali in Bolivia: almeno 14 morti, oltre mille famiglie senza casa [FOTO]

MeteoWeb

Le forti precipitazioni all’inizio della stagione delle piogge in Bolivia hanno provocato almeno 14 morti, e oltre mille famiglie sono senza casa: lo ha confermato il vice ministro della Protezione civile, Juan Carlos Calvimontes. “Cinque decessi in eventi stradali causati dalle piogge di questo martedì si sono aggiunti ai nove decessi segnalati fino al fine settimana,” ha riferito il responsabile all’emittente radiofonica locale Exito.

Le autorità hanno riportato 87 case distrutte e altri danni agli edifici, con 1.677 famiglie rimaste senza casa.

Gravi danni sono stati segnalati in 5 dei 9 dipartimenti del Paese, colpito da piogge persistenti e più intense della norma (le precipitazioni in Bolivia raggiungono solitamente i livelli massimi a gennaio e febbraio).