Previsioni Meteo: alta pressione e stabilità fino a venerdì 17 Dicembre, disturbi locali al Centro/Sud

MeteoWeb

Le previsioni meteo confermano la continuazione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo centrale e sull’Italia almeno per altre 72 ore, ossia fino a venerdì 17. Con buona probabilità l’alta pressione continuerà su diverse regioni, soprattutto centro-settentrionali, ancora per altri giorni, anche fino a tutto il fine settimana, mentre sul medio-basso Adriatico e al Sud potrebbe intervenire un’azione più fredda continentale, nel weekend, con qualche risvolto più invernale. Su questa tendenza tratteremo nei nostri prossimi editoriali, in questa sede, invece, rileviamo essenzialmente la continuazione di un tempo in prevalenza stabile su gran parte del paese per oggi e per i prossimi due giorni.

Bel tempo prevalente ma non ovunque poiché, lo avevamo rilevato anche nei precedenti aggiornamenti, il margine orientale dell’alta pressione, quello che coincide con i settori del medio-basso Adriatico e meridionali in genere, è meno strutturato rispetto alla parte Ovest anticiclonica e continuerebbe a esserlo anche nei prossimi due giorni, secondo le previsioni meteo, quindi rimarrebbe più vulnerabile rispetto all’azione di moderate correnti fresche settentrionali. Queste, quindi, continuerebbero ad affluire verso il medio Adriatico e alcune regioni meridionali, localmente anche verso le coste tirreniche centro-meridionali del Lazio, nella giornata di giovedì 16, e continuerebbero ad arrecare più nubi e anche qualche debole pioggia localizzata. Più nel dettaglio, come visibile nell’immagine interna precipitazioni, tra oggi e i prossimi due giorni, gli addensamenti più probabili potrebbero accadere tra l’Abruzzo centro-meridionale orientale, il Molise, soprattutto centro-orientale, anche la Puglia settentrionale, specie i settori interni e occidentali del Foggiano, anche il Gargano occidentale, poi sulle aree orientali della Campania, Lucania e sul Nord della Sicilia, specie Palermitano centro-occidentale. Su tutti questi settori, potrebbero esserci addensamenti ricorrenti associati a deboli piogge sparse alternate a fasi più asciutte. Relativamente alla giornata di giovedì, locali piogge potrebbero riguardare anche il medio Tirreno in mare e le coste laziali centro-meridionali, magari fino localmente a quelle nordoccidentali campane. Poco da segnalare sul resto del paese, al più una locale, parziale nuvolosità e qualche nebbia mattutina sulle pianure, soprattutto occidentali del Nord. In riferimento alle temperature, le previsioni meteo non computano sostanziali variazioni rispetto all’inizio settimana, con valori più freschi e sotto media sul medio-basso Adriatico e al Sud, un po’ più miti e sopra media nelle ore diurne sulle regioni del medio-alto Tirreno e su quelle settentrionali, qui però più fredde, per irraggiamento, di notte con gelate diffuse.