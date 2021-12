Previsioni Meteo, attenzione al weekend: violentissima ondata di maltempo e neve al Centro/Sud

MeteoWeb

Previsioni meteo di maltempo quasi incessante sull’Italia per il prosieguo della settimana, salvo qualche fase più stabile di tipo inter-frontale o anche inter-ciclonico. I flussi perturbati nord-atlantici incalzeranno con insistenza in un corridoio perturbato proteso con asse Regno Unito, Francia, Italia. Ma, come già accennato in precedenti aggiornamenti, l’ultimo impulso della serie e probabilmente anche il più forte, dovrebbe giungere nel pomeriggio-sera di venerdì 10 dicembre, interessando in maniera molto fugace il Nord, per poi riversarsi con veemenza verso le regioni soprattutto centrali, tirreniche e anche meridionali. Sul Centro Sud Italia, l’ennesimo vortice nord-atlantico insisterà per gran parte del fine settimana, ma con effetti particolarmente perturbati dalla sera di venerdì, nella giornata di sabato e fino al mattino di domenica.

Il vortice sarà associato anche ad aria relativamente fredda che, entro domenica 12, si estenderà a tutte le regioni del Centro Sud. Da venerdì pomeriggio-sera e fino alla notte su domenica, avranno luogo rovesci e temporali intensi che colpiranno soprattutto il medio Adriatico, Marche, Abruzzo, Umbria, anche i settori orientali laziali, il Molise poi il basso Tirreno, la Calabria, specie tirrenica, e il Centro Nord della Sicilia. Un rilievo particolare va dato all’aspetto nevoso poiché, se verranno confermate le attuali dinamiche bariche, su alcune regioni centrali, essenzialmente tra Marche, Est Umbria, Est Lazio e Abruzzo, le previsioni meteo computano nevicate intense e anche persistenti per molte ore con accumuli che, intorno ai 1000 m o poco oltre, potranno essere anche fino a 60/70 cm e diverse decine di centimetri potranno cadere fino in collina, mediamente a 500/800 m, ma anche a bassa quota tra il Reatino, l’Umbria e le Marche. Nevicate anche sull’Appennino meridionale, ma qui un po’ più irregolari e magari a quote un po’ più alte, da vagliare nel corso dei prossimi aggiornamenti.

