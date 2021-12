Previsioni Meteo, diffuso maltempo nel giorno di Santo Stefano: piogge, anche forti, su diverse regioni. I dettagli

MeteoWeb

Abbiamo già rilevato in precedenti previsioni meteo un peggioramento più significativo del tempo a iniziare proprio da Natale e poi per almeno 2/3 giorni a seguire. La fase clou dell’azione instabile è attesa proprio nel weekend di Natale e Santo Stefano quando l’Italia sarà raggiunta da due perturbazioni probabilmente le più intense della fase perturbata. Le aree più interessate dalle piogge nella giornata di Natale le abbiamo già rilevate in altra sede, in questa evidenzieremo, invece, i settori italiani colpiti dalla seconda perturbazione attesa per domenica 26, festività di Santo Stefano. Probabilmente il fronte in arrivo per domenica sarà ancora più esteso di quello natalizio e più diffuse si annunciano anche le precipitazioni associate.

La configurazione barica vedrà l’azione di un cavo depressionario atlantico a carattere temperato, non freddo, che scorrerà da Ovest verso Est, con maggiore curvatura ciclonica ancora una volta verso le regioni centrali e tirreniche. il fronte, tuttavia, interesserà bene anche diverse aree del Nord, in maniera più irregolare i settori dal medio-basso Adriatico. Le precipitazioni più intense sono attese già nella mattinata di domenica sulla Liguria di Levante, sulla Toscana, sull’Umbria, sulla Sardegna centro settentrionale, mentre piogge irregolari interesseranno il resto del Lazio, la Campania centro-occidentale diffusamente l’Emilia-Romagna, fino alla Lombardia sud-orientale e meridionale e al Centro Sud Veneto.

Nel pomeriggio di domenica, maltempo diffuso tra Umbria, Lazio, Marche, anche Ovest Campania, ancora sulla Toscana, piogge più irregolari su medio Adriatico, Nord Puglia, Emilia-Romagna, Sud Est Lombardia, Centro Sud Veneto e anche sul Centro Sud Friuli-Venezia Giulia. In serata, maltempo tra basso Lazio e Campania, piogge irregolari in estensione anche alla Lucania, a gran parte della Puglia e al Nord Calabria; via via migliora su Toscana, Nord Lazio, Umbria, Marche su Emilia-Romagna e tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, salvo su queste aree qualche ultimo fenomeno irregolare. Tempo migliore in via generale al Nordovest, salvo qualche debole piovasco sul Sud Piemonte e sul Sud Ovest Lombardia; meglio in via generale anche sulla Calabria centro-meridionale e sulla Sicilia, qui soltanto con nubi irregolari in aumento. Le temperature sono attese stazionarie al Centro Nord, in ulteriore aumento al Sud, per correnti più miti sud-occidentali. Infine, previsioni meteo per venti sud-occidentali o meridionali mediamente moderati, anche forti sul Tirreno centro-meridionale, sul medio-basso Adriatico, sui bacini e coste ionici e diffusamente anche sul Centro Sud Appennino.