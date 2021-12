Previsioni Meteo: forte maltempo nelle prossime ore al Centro/Sud, picchi di 150 mm e abbondanti nevicate

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, è in atto il nuovo affondo perturbato di matrice nord-atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale. Il perno depressionario della struttura barica è collocato, in quota, sul Nordest Europa, ma un secondo minimo si è già scavato verso i settori settentrionali del nostro bacino, in corrispondenza dell’atto Tirreno, Corsica. Questo secondo minimo, convoglia aria più fredda in quota dai settori britannici attraverso la Francia e verso l’Ovest Mediterraneo. La circolazione, rispetto alla configurazione barica rappresentata nell’immagine in evidenza, è sulle nostre regioni in prevalenza occidentale, quindi con fronti che da Ovest/Nordovest avanzano verso la penisola.

Già in queste ore mattutine, molte nubi, spesso anche compatte, riguardano buona parte delle regioni centrali (eccetto un po’ quelle del medio Adriatico), la Sardegna e diffusamente anche l’Emilia-Romagna e le regioni centro-orientali del Nord. Le precipitazioni più intense sono presenti sulla Toscana, soprattutto centro-settentrionale, sulla Romagna, qui anche forti sulla parte meridionale, verso l’alto Adriatico, anche sul Veneto centro-orientale e fino al Friuli Venezia Giulia. Altre nubi con rovesci e temporali importanti sul Lazio, in particolare centro-meridionale e orientale, rovesci e locali temporali in questo momento anche sulla Capitale Roma. Rovesci e temporali diffusi sulla Sardegna, altri irregolari sulla Campania e anche sulla Puglia centrale. Tempo migliore, anche con ampie schiarite soleggiate, sul resto del Sud, sul medio-basso Adriatico e sul resto del Nord, soprattutto sui settori centro-occidentali tra Piemonte e Centro Nord Lombardia.

Attenzione per le ore pomeridiane e ancora localmente per la sera, perché le previsioni meteo computano un insistente maltempo su buona parte delle regioni centrali, in particolare tra la Toscana centro-meridionale e orientale, le Marche settentrionali e occidentali, l’Umbria e di più tra il Lazio centro-meridionale e orientale e l’Abruzzo. Su tutte queste aree saranno possibili rovesci e temporali diffusi, ma forti o anche violenti sul Frusinate e sull’Abruzzo centro-occidentale, localmente anche verso il Molise nord-occidentale, con possibili accumuli importanti. Entro sera su diverse aree interne tra Frusinate e settori interni abruzzesi, molisani occidentali potranno accumularsi fino a 100/120 mm se non localmente anche 150 mm, con rischio di dissesti o allagamenti lampo. Su queste medesime aree ci saranno anche nevicate intense, sebbene a quote di media-alta montagna, mediamente tra i 1.400 e i 1.700 m. Le precipitazioni via via in giornata cesseranno sulla Toscana e si faranno più irregolari e deboli tra Umbria, Marche, anche Nord Lazio, mentre insisteranno sul Lazio meridionale e sul Molise. Altra area con forte maltempo, in particolare dalla sera e poi nella notte, sarà la Campania, anche qui con precipitazioni localmente forti o violente e rischio di locali dissesti, specie tra Avellinese e Salernitano, localmente anche su area Matese. Piogge e rovesci nella notte diffusi anche verso la Lucania e la Puglia, qualcuna ancora sull’Emilia-Romagna e Toscana, migliora entro sera sul resto del Centro e sulla Sardegna. Tempo più asciutto sul resto del Sud e in buona parte asciutto anche al Nord, salvo qui locali fiocchi fino a bassa quota sui settori alpini di confine e ancora qualche precipitazione in serata sul Friuli-Venezia Giulia orientale. Da segnalare, secondo le previsioni meteo, uno progressivo calo termico soprattutto al Nord, ma anche al Centro e sulla Sardegna verso sera. Uno sguardo infine ai venti, attesi moderati o più spesso forti meridionali o occidentali un po’ su tutti i bacini, soprattutto centro-meridionali, e al Centro Sud.