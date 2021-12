Previsioni Meteo, il 2021 si conceda con un possente anticiclone: tanto sole e bel tempo ma anche nebbie e foschie

MeteoWeb

Sempre più alta pressione verso il countdown di inizio anno, secondo le previsioni meteo. I valori al suolo stanno aumentando in maniera considerevole, mediamente compresi tra 1.024 e 1.028 hpa, quelli un po’ più bassi verso l’estremo Sud, più alti sulla Sardegna; i geo-potenziali in quota sono oltremodo alti, da 576 a 584 gpdm, ancora una volta più alti sulla nostra isola più occidentale. Insomma anticiclone di Capodanno in grande stile sull’Italia, a garanzia di bel tempo e ampio soleggiamento sulla gran parte delle regioni. naturalmente, come anche considerato nei precedenti aggiornamenti, l’alta pressione invernale non è garanzia assoluta di cieli sereni, poiché le umidità giacenti nei bassi strati, ancor più in presenza di una colonna d’aria pressante dall’alto verso il basso, si rendono responsabili di nubi basse nebbie foschie su diversi settori.

E puntualmente, infatti, una estesa coltre di nubi basse con la foschie e nebbie talora anche fitte, ricopre diffusamente la Pianura Padana, in particolare sulla Lombardia centro-meridionale, soprattutto tra il Milanese centro-meridionale, il Pavese settentrionale, il Lodigiano, il Cremonese, il Mantovano e localmente il Bresciano meridionale; nebbie abbastanza estese e fitte anche sul Veneto centro-meridionale e costiero, specie tra Rodigino, Sud Veronese, anche Padovano e naturalmente Veneziano; altre nebbie sull’Udinese meridionale, sul Triestino e ancora diffuse sull’Emilia-Romagna, specie tra il Nord Piacentino, i settori settentrionali del Parmense, del Reggiano, del Bolognese, del Modenese e poi tra il Ferrarese e il Ravennate. Qualche nebbia o foschia, ma qui più a banchi, sulle pianure centro-orientali della Piemonte, tra il Torinese, l’Alessandrino, localmente l’Astigiano e il Novarese, cieli più chiari sul resto delle pianure settentrionali. Un po’ di nebbie e foschie a banchi vanno segnalate anche sull’Umbria centrale, verso i confini con l’Aretino, e altre sulla Toscana interna, tra il Fiorentino e appunto l’Aretino. Infine da segnalare nebbie locali sulle coste adriatiche, tra le Marche, l’Abruzzo e poi fino al Nord Gargano, tuttavia anche qui in forma irregolare, quindi non ovunque su questo settore costiero, e nebbie invece più diffuse e dense sulle coste occidentali e settentrionali della Sardegna, ma anche primo entroterra, e localmente sull’Ogliastra. sul resto del paese i cieli si presentano generalmente soleggiati, salvo qualche nube sparsa qua e là. Sotto il profilo termico, le temperature massime si mantengono, secondo le previsioni meteo, abbondantemente sopra la media, fino anche a 12°C e oltre su alcune aree pianeggianti settentrionali dove le massime potranno raggiungere anche i +17/+18°C, anche sui colli, mentre normalmente dovrebbero attestarsi intorno ai +5/+6°C. Naturalmente questi valori più normali potranno essere registrati, invece, sulle aree pianeggianti dove insisteranno per tutta la giornata nubi basse e nebbie con copertura del cielo. Valori miti naturalmente al Centro-sud, mediamente compresi tra +13 e +21°C sulle aree pianeggianti, ma con picchi anche verso i +22/+23°C, specie tra le isole maggiori.