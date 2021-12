Previsioni Meteo: instabilità in aumento, oggi tornano nubi e piogge su diverse regioni

MeteoWeb

Le previsioni meteo per le prossime ore annunciano un progressivo peggioramento del tempo su diverse nostre regioni, per l’arrivo di primi impulsi umidi e debolmente instabili di matrice atlantica. Dopo, infatti, il temporaneo aumento della pressione nel corso della giornata di ieri, i valori barici stanno tornando a diminuire, dai 1020 hp a quelli attuali già intorno ai 1014 sull’alto Tirreno. Il fulcro depressionario principale per la giornata odierna sarà in azioni ancora in prossimità del Mare del Nord, con le perturbazioni più importanti legate al nuovo cavo instabile verso la Francia, l’Europa centrale e il Nord della Spagna, quindi ancora lontane dall’Italia. Tuttavia, sulle nostre regioni inizieranno ad agire impulsi pre-frontali con aria umida e via via più instabile che da Ovest/Nord Ovest interesserà soprattutto le nostre regioni tirreniche poi localmente anche verso il Nord Est nella sera.

Andando più nel dettaglio, le previsioni meteo per oggi computano più nubi generalmente sin dal mattino su tutti i settori tirrenici, dalla Toscana alla Campania, localmente anche sulla Calabria tirrenica e sul Nord della Sicilia, solo con qualche area, di queste tirreniche, meno interessata da nubi, come la Toscana meridionale e l’estremo Nordovest del Lazio. Su qualche settore sono già presenti deboli precipitazioni in queste ore mattutine, come sulla Toscana centro-orientale, sul Golfo ligure, localmente sulle coste di Levante della Liguria e locali piogge o qualche rovescio anche sul Lazio, specie centrale, Roma compresa. Addensamenti e locali rovesci sulla Sardegna centrale, sul resto delle aree tirreniche nubi basse diffuse, anche con locali nebbie e foschie, cieli spesso chiusi, ma senza altre precipitazioni. Ampio soleggiamento, invece, sui settori centro-orientali del Nord, specie pianeggianti, su tutto il versante adriatico e anche sulle regioni ioniche. Un po’ di nubi irregolari su Alpi e Prealpi con qualche addensamento sui settori di confine. Per il pomeriggio e la sera, le previsioni meteo annunciano un aumento della nuvolosità su tutte le regioni tirreniche peninsulari e anche sulle aree relative appenniniche, con arrivo di piogge sparse, locali rovesci e qualche temporale, soprattutto sulla Toscana settentrionale. Peggioramento in giornata anche sulla Sardegna centro-occidentale, con altri rovesci sparsi e, entro sera, tendenza a espansione di nubi e di locali rovesci verso l’Emilia, poi verso la Lombardia sudorientale, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia, qui con fenomeni più intensi in serata, specie verso i confini con la Slovenia. Addensamenti sui settori alpini, con locali precipitazioni, più probabili sulle Alpi occidentali, Valle d’Aosta, qui con locali nevicate fino a 1.100/1.300 m. Continuerà un tempo asciutto e più ampiamente soleggiato sul resto del Nord e anche sulle regioni adriatiche, seppure qui con maggiore aumento di nubi entro sera. Le temperature sono attese, secondo le previsioni meteo, in aumento al Centro Sud, stazionarie o in lieve calo al Nord, specie verso le alte pianure e i settori alpini.