Previsioni Meteo: l’alta pressione avanza da Ovest, miglioramento su gran parte delle regioni

Previsioni meteo per tempo in miglioramento nella giornata odierna su gran parte del territorio. L’alta pressione da Ovest, soprattutto alle quote medie atmosferiche, inizia a progredire verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, apportando un progressivo peso della colonna d’aria e conseguentemente un affievolimento dell’instabilità. Ancora per oggi, tuttavia, sarà in azione un residuo di circolazione instabile sulle estreme regioni meridionali, grazie a una moderata bassa pressione ancora indugiate sul settore balcanico, e una influenza instabile riguarderà localmente anche alcuni settori dell’estremo Nord, soprattutto alpini e localmente prealpini, qui per l’azione di un’altra circolazione instabile sul Centro Europa.

A fronte, dunque, di un miglioramento generale sulla maggior parte delle regioni, vanno segnalati nel corso della giornata, secondo le previsioni meteo, nubi un po’ più compatte e ancora addensamenti associati a locali rovesci, in particolare sulla Calabria centro-meridionale, specie tirrenica, localmente sul Nordest della Sicilia e diffusamente lungo l’arco alpino, specie più settentrionale e versanti esteri, occasionalmente anche sul settore prealpino orientale. Attesi addensamenti con precipitazioni più intense sulla Valle d’Aosta e su Alpi nord-occidentali in genere. Addensamenti più irregolari con precipitazioni più deboli, ma ugualmente possibili anche sulla Toscana, soprattutto centro-settentrionale e interna. Tempo mediamente asciutto sul resto dell’Italia anche se vanno computate nubi basse abbastanza diffuse e nebbie mattutine, soprattutto sulle pianure del Nord, localmente sulle Marche. La temperatura è attesa in generale aumento, in particolare al Nordovest e sulla Sardegna, aumento minore o anche stazionaria al Nordest: i valori massimi saranno mediamente compresi tra +10 e +20°C sulla gran parte delle pianure un po’ di tutto il paese, qualche punta verso i +22/+23°C sulla Sardegna, localmente valori più bassi sui +5/+10°C su alcune pianure del Nord, specie lì dove è presente una maggiore copertura del cielo per nubi basse, nebbie e foschie.