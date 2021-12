Previsioni Meteo: l’alta pressione s’impossessa del Mediterraneo, nubi basse e nebbia da Nord a Sud

MeteoWeb

L’alta pressione, come da previsioni meteo e soprattutto alle quote medio-alte, avanza inesorabile dai settori nordafricani algerini-marocchini e occidentali mediterranei, verso l’Italia. I geo-potenziali in quota stano toccando i 580 dam, in corrispondenza del Nordovest Italia e della Sardegna, valori piuttosto elevati, mentre al suolo i valori barici pur in aumento sono ancora su livelli medio-alti, mediamente tra 1018 e 1024 hpa. Dunque, il tempo va stabilizzandosi ulteriormente, dopo le ultime precipitazioni deboli e irregolari che nella giornata di ieri hanno interessato localmente il basso Tirreno tra Calabria e Sicilia e, in maniera un po’ più intensa, il settore alpino occidentale.

Naturalmente, la stabilità invernale non sempre vuol dire cieli tersi o soleggiati. Infatti, come già evidenziato in precedenti previsioni meteo, le umidità giacenti nei bassi strati e oltremodo compresse dal peso della colonna d’aria, si rendono responsabili di copertura bassa e naturalmente di nebbie e foschie associate su diverse aree. In particolare per la giornata odierna, nubi basse e nebbie sono presenti soprattutto sulla Pianura Padana, localmente sui settori costieri e marittimi della Liguria, soprattutto di Levante, altre nubi basse e nebbie sul Nord delle Marche, su Est Molise, sul Nord della Puglia, specie Gargano, localmente tra il Nord della Lucania e settori interni del Barese e ancora sulla Sardegna nord-occidentale, localmente occidentale, in particolare tra Sassarese e Oristanese. Sul resto del paese, i cieli si presentano più ampiamente soleggiati, salvo un po’ di nubi sparse perlopiù medio-alte e innocue. Vanno segnalati anche venti piuttosto sostenuti dai quadranti settentrionali sul medio-basso Adriatico e soprattutto sui settori ionici, per via dell’influenza di una circolazione instabile oramai lontana, in prossimità del settore ellenico, ma che induce ancora una attività moderatamente ciclonica su quel settore in grado di velocizzare il flusso d’aria nei bassi strati. Venti sostenuti da Nordovest anche sui Canali delle isole maggiori. Infine, uno sguardo alle temperature attese, secondo le previsioni meteo, stazionarie o in ulteriore locale aumento soprattutto sulla Sardegna e sui settori nordoccidentali, con valori massimi mediamente compresi tra +10 e +20°C, ma qualche punta fino a +24°C, specie sulla Sardegna, e altre di +22/+23°C diffuse al Centro Sud e sul medio-basso Tirreno. Possibili valori inferiori ai 10°C sulle aree pianeggianti del Nord dove le nubi basse e le nebbie saranno presenti per tutta la giornata.