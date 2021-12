Previsioni Meteo, sarà un Natale di maltempo ma per il weekend Capodanno arriva un Super Anticiclone con sole e caldo primaverile

MeteoWeb

L’Italia sta vivendo una Vigilia di Natale particolarmente mite su gran parte del Paese: le temperature massime hanno raggiunto +19°C a Olbia e Oristano, +18°C a Palermo, Bari, Siracusa, Ascoli Piceno, Iglesias, Termoli e Vieste, +17°C a Catania, Pescara, Chieti e Fermo, +16°C a Reggio Calabria, Taranto, Cagliari, Sassari, Ancona, Grosseto, Imperia, Brindisi e Trapani, +15°C a Firenze, Pisa, Messina, Lecce, Foggia, Macerata e Crotone. Fa invece molto freddo per le nebbie in pianura Padana, con Torino, Verona e Brescia che non hanno superato i +4°C, Milano, Parma, Padova e Venezia i +5°C, Bologna i +6°C, ma la città più fredda è stata Asti con una temperatura massima giornaliera di +1,7°C. Se in pianura Padana è pieno inverno, nel resto del Paese sembra quasi primavera. Domani, però, sarà un Natale di maltempo su gran parte d’Italia e soprattutto sulle Regioni tirreniche, e in modo particolare su Toscana, Umbria, Lazio con accumuli di oltre 100mm di pioggia sul versante occidentale dell’Appennino centrale:

Le temperature rimarranno molto basse in pianura Padana, dove si mantiene un cuscinetto freddo particolarmente isolato grazie all’inversione termica, ma continueranno ad aumentare in tutto il Centro/Sud e soprattutto nella Sicilia tirrenica dove Palermo supererà i +20°C.

Il maltempo continuerà anche domenica 26 e lunedì 27 dicembre, poi martedì 28 si sposterà al sud, ma la situazione cambierà negli ultimi giorni dell’anno per l’avanzata di un poderoso Anticiclone delle Azzorre da mercoledì 29 garantirà bel tempo in tutto il Paese con temperature in forte aumento. Si aprirà un periodo davvero primaverile, eccezion fatta per la pianura Padana dove persisteranno nebbie da inversione.

Le temperature schizzeranno verso l’alto in tutto il Paese, così come in tutta l’Europa occidentale, e in Italia supereremo stabilmente i +20°C di temperatura massima giornaliera in molte località, dal Nord/Ovest al Sud. Il periodo mite e soleggiato durerà a lungo, fino ai primi giorni del 2022, e accompagnerà San Silvestro e Capodanno in tutt’Italia.