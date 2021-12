Previsioni Meteo: oggi alta pressione e stabilità prevalente, più nubi e fastidi al Centro/Sud

MeteoWeb

Il contesto barico sul Mediterraneo centro-occidentale continua a essere all’insegna dell’alta pressione. I valori barici al suolo sono piuttosto alti un po’ su tutto il territorio, dai 1026 hpa delle regioni meridionali, fino anche ai 1034 hpa sui settori alpini. Alle quote medio-alte anticicloniche, tuttavia, la struttura presenta qualche falla, in particolare in corrispondenza del bordo orientale dell’alta, dove i geo-potenziali risultano meno strutturati e dove riescono ad infiltrarsi correnti più fresche settentrionali o continentali. Questa parte più destrutturata dell’alta pressione, corrisponde ai nostri settori adriatici centro-meridionali e al Sud in genere.

E’ proprio su queste aree che il tempo si presenta con maggiori fastidi rispetto al resto del paese dove, invece, sono presenti condizioni di prevalente stabilità e anche di ampio soleggiamento. Più nello specifico, le previsioni meteo computano nubi più diffuse localmente anche con copertura del cielo, in particolare tra l’Abruzzo centro-meridionale, il Molise centrale, la Campania centro-orientale e anche meridionale, la Lucania centro-occidentale e fino al Nord della Calabria, soprattutto Crotonese, Est Cosentino e area Sila. Nubi diffuse anche sulla Sicilia, più irregolari sui settori centro-occidentali, un po’ più compatte a Est. Su tutte queste aree sono possibili anche locali piovaschi, niente di particolarmente importante e fenomeni anche abbastanza localizzati, tuttavia possibili qua e là per gran parte della giornata. Un po’ di nubi basse e qualche addensamento anche sulla Puglia, sulle Marche, su Est Lazio, qui anche localmente sulla provincia di Latina e sul Sud Romano, su Est Umbria e fino ai rilievi toscani, ma in un contesto decisamente più stabile e con maggiori schiarite. Bel tempo soleggiato sul resto del paese, soprattutto sul resto dei settori del medio-alto Tirreno, sulla Sardegna e al Nord. Al più, sulle regioni settentrionali, da evidenziare nebbie o foschie soprattutto sulla pianura lombarda meridionale, sul Ferrarese, sulla pianura sud-occidentale veneta, localmente su quella piemontese centro-orientale. Sotto l’aspetto termico, le previsioni meteo computano un lieve calo dei valori sulle regioni meridionali peninsulari, un leggero aumento sulla Sardegna e al Nordovest con temperature sempre un po’ sotto media sulle regioni del medio-basso adriatico e meridionali, nella media o anche sopra media le massime su Sardegna, medio-alto Tirreno e al Nord: valori massimi di oggi tra +14 e +19°C sulle pianure del Centro Sud, fino a +16/+17° sulle coste liguri, temperature naturalmente inferiori sulle colline interne appenniniche e sulle pianure del Nord, qui mediamente tra +4 e +10°C.