Previsioni Meteo: oggi Festa dell’Immacolata con abbondanti nevicate al Nord, forti temporali al Centro/Sud

MeteoWeb

Come da previsioni meteo è in atto il peggioramento invernale, in questa fase mattutina, soprattutto sulle regioni centro-occidentali del Nord, ma piogge diffuse anche sul resto delle aree settentrionali e localmente al Centro. Responsabile del maltempo, una saccatura nord-atlantica che dal Regno Unito sta affondando la sua azione, attraverso la Francia, fino al Mediterraneo nordoccidentale. L’ingresso di correnti più umide, instabili e anche più fredde nord-oceaniche, ha attivato un minimo depressionario al solo attualmente collocato sull’alto Tirreno, intorno al quale ruotano fronti instabili, il più intenso occluso verso le regioni nordoccidentali. Sta nevicando diffusamente, spesso anche intensamente su tutti i settori interni della Liguria, sul Piemonte, forte sulle aree interne liguri, sull’Alessandrino, anche sull’Astigiano, settori pedemontani del Torinese e Biellese. Nevicate irregolari, spesso ancora mista a pioggia in pianura per una intensità delle precipitazioni ancora non importante sulla Lombardia, localmente sull’Emilia occidentale, nevicate irregolari fino a bassa quota su Alpi e Prealpi centro-orientali.

Per il prosieguo della mattinata, le nevicate più intense interesseranno i settori interni liguri, il Piemonte e via via verso la Lombardia occidentale settentrionale, anche sull’Emilia. Poi, nelle ore pomeridiane, le precipitazioni andranno concentrandosi verso i settori centro-orientali del Nord, quindi con nevicate più probabili e anche più diffuse sulla Lombardia centro-settentrionale, su Alpi e Prealpi centro-orientali tutte, qui anche intense. Le aree più interessate e anche con stima accumuli, sono espresse nella cartina interna, con evidenza di 5/10/15 centimetri diffusi sui settori pianeggianti tra Piemonte e Centro Ovest, Nord Lombardia, magari i centimetri minori sulle pianure lombarde, poi neve diffusa su tutti i settori alpini e prealpini, soprattutto centro-orientali ed estremi occidentali. Fino a 20/25 cm sulle Alpi a Ovest, 20/30 cm su quelle lombarde e tra Trentino e Veneto, qui localmente anche fino a 35 cm e oltre dai 5/600 m. Piogge sulle pianure centro-orientali tra Romagna, Veneto e Venezia Giulia. ma, come già anticipato, non sarà solo maltempo al Nord. I fronti instabili legati al sistema perturbato, si dirigeranno progressivamente anche verso il Centro Sud, anzi già piogge irregolari stanno interessando la Toscana centro-settentrionale, localmente anche il Lazio interno e l’Umbria.

In giornata le condizioni peggiori riguarderanno tutta la Toscana con rovesci e temporali spesso anche forti, piogge e rovesci in estensione al Nord delle Marche, buona parte del Lazio, sulla Sardegna centro settentrionale e fino anche alla Campania. Ancora mediamente asciutto sul medio-basso Adriatico e sul resto del Sud, salvo sconfinamenti di locali rovesci verso la Lucania e la Puglia centro-settentrionale. In serata, maltempo al Centro con rovesci e temporali forti, ancora sulla Toscana centro-meridionale, ma di più verso l’Umbria e il Lazio centro-orientale, poi su Abruzzo fino al Molise. Rovesci ancora diffusi sulla Campania, sulla Sardegna, soprattutto settentrionale e altre piogge sul medio-basso Tirreno in mare, fino anche localmente al Palermitano, in tarda serata. Meglio sul basso Adriatico, Puglia, sul Centro Est Lucania, sulla Calabria e sul resto della Sicilia. Nel frattempo, già dal pomeriggio inizierà a migliorare sul Piemonte centro-meridionale poi, in serata, meglio anche su tutto il Piemonte, sulla Liguria, su alta Toscana, diffusamente sull’Emilia-Romagna e sul basso Veneto. Previsioni meteo, infine, per venti forti meridionali sull’Adriatico, soprattutto centro-settentrionale, con Scirocco forte, anche oltre 100 km/h verso i bacini dell’ex Jugoslavia, e acqua alta attesa Venezia, nella prima parte della nottata, fino a 125 cm; venti di Libeccio forti anche sulle regioni centro-meridionali, di più sugli Appennini, su tutti i bacini tirrenici e sul Canale di Sardegna; vento forte la Nord Ovest sul mare di Sardegna. Venti moderati o forti meridionali sul resto dei settori e bacini. Temperature, in aumento al Centro Sud, in calo al Nord.