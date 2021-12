Previsioni Meteo: oggi giornata all’insegna di alta pressione e ampio soleggiamento, salvo qualche disturbo

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, un promontorio anticiclonico, in questa fase di matrice nordafricana, si sta progressivamente rinforzando sul Mediterraneo centro-occidentale e anche sul Centro Ovest Europa, presentandosi su queste aree anche a cuore piuttosto caldo, con temperature sui settori occidentali europei fino a 6/7°C oltre la media. In corrispondenza dell’Italia, però, la figura di alta pressione si presenta meno strutturata, per di più in azione con la sua parte periferica lungo la quale continuano a infiltrarsi modeste correnti fresche settentrionali. In linea generale, sulla gran parte delle regioni il tempo si presenta stabile e soleggiato però, intanto, continua a fare piuttosto freddo, soprattutto di notte e al mattino e comunque la stabilità assoluta no è presente su tutti i settori.

Oltre a condizioni termiche più fredde in via generale, vanno rilevate, infatti, secondo le previsioni meteo e proprio a causa delle infiltrazioni più fresche da Nord, più nubi su alcune aree del medio-basso Adriatico, su quelle appenniniche centro-meridionali e, in forma più irregolare, sul Nord della Sicilia. In particolare tra il Molise, la Puglia settentrionale, soprattutto nord-occidentale, e alcune aree interne della Campania, sono attesi anche locali, deboli piogge in giornata e entro sera. Addensamenti con locali rovesci sono possibili, in serata, anche sulla Sicilia settentrionale, in particolare sul Palermitano verso l’area di Termini Imerese. Nessun fastidio sul resto del paese, con sole e bel tempo prevalente fino a sera, salvo qualche nube irregolare qua e là e più nubi basse e un po’ di nebbie mattutine sulla Sardegna centro-occidentale. Si è accennato già alla questione termica, piuttosto fredda di notte al mattino e, difatti, le temperature minime si sono attestate su valori abbondantemente negativi sulle regioni settentrionali, fino anche a -6° e oltre sulle pianure piemontesi, -2/-3/-4°C su diverse altre aree della Pianura Padana e, naturalmente, con estese gelate associate; temperature diffusamente intorno allo zero o anche sotto su diverse aree interne del Centro, un po’ meno freddo al Sud.