Previsioni Meteo: oggi molte nubi e piogge al Centro/Sud, neve anche a quote collinari

Giornata piuttosto instabile, oggi, come da previsioni meteo, su molte aree del Centro/Sud. Un ennesimo cavo depressionario nord-atlantico si è portato sul Mediterraneo centrale, innescando una circolazione ciclonica proprio a ridosso dell’Italia. Il minimo barico a tutte le quote è presente in queste ore mattutine sulle regioni centro-meridionali, con fulcro tra la Campania centro-occidentale e il basso Tirreno in mare. Intorno a esso ruotano fronti instabili che stanno interessando soprattutto la Sardegna, il medio-basso Tirreno in mare, il Cosentino, la Lucania, la Campania meridionale, anche il centro est della Sicilia e poi un altro fronte occluso è in azione sul medio Adriatico, qui con precipitazioni più intense tra Abruzzo e Molise.

Per il corso della giornata, il minimo evolverà progressivamente verso Sudest, con nubi e precipitazioni che si faranno più diffuse sulla Campania, piogge e temporali moderati, localmente forti sulla Sicilia occidentale, rovesci o temporali moderati o forti anche sulla Calabria tirrenica, soprattutto centro-settentrionale e piogge rovesci sparsi sul resto del Sud, sul medio Adriatico, fino alle Marche centro-meridionali, localmente sul Centro sul Lazio. Tendenza a fenomeni progressivamente più circoscritti sulla Sardegna. Per la sera, maltempo sulla Sicilia occidentale, ancora piogge diffuse tra Puglia, Lucania, Calabria tirrenica, anche Nord Calabria, settori ionici di Crotonese, Cosentino; residue precipitazioni ancora sulla Campania orientale e su Abruzzo, Est Molise, tempo in miglioramento altrove al Centro Sud. Da evidenziare un progressivo calo termico per afflusso di aria moderatamente più fredda da Nord e condizioni per locali nevicate fino a 600/800 m sul medio Adriatico, soprattutto tra Abruzzo e Molise, fiocchi fino a 700 /900 m sulla Daunia Pugliese, sui rilievi interni campani e neve a 1.100/1.200 m tra Calabria e Sicilia.

Possibili locali nevicate mattutine anche sui rilievi interni della Sardegna, tra 900 e 1.100 m. In mattinata locali addensamenti anche tra la Romagna meridionale e l’estremo Nordest della Toscana, con locali piogge sparse e fiocchi intorno ai 5/600 m. Tempo asciutto e in prevalenza soleggiato sull’alto Tirreno, sulla Toscana e al Nord, salvo qui più nubi irregolari e locali addensamenti sui settori alpini e prealpini, magari anche con isolati fiocchi fino in valle sui confini. Temperature in progressivo calo su tutto il paese, più sensibile entro la mezzanotte al Centro Nord, in particolare sui settori adriatici, su quelli relativi appenninici e al Nordest. Infine, uno sguardo ai venti che, secondo le previsioni meteo, tenderanno a provenire in gran parte dai quadranti settentrionali, con intensità moderata o forte soprattutto sui bacini tirrenici centro-meridionali e sui mari e canali intorno alle isole maggiori, anche molto forti in serata sul Canale di Sicilia, verso le Egadi e poi sul Mare di Sicilia, qui fino a oltre 100 km/h; venti moderati o forti anche sul medio Adriatico e localmente sui settori appenninici centrali, fino alla Campania e Nord Puglia.