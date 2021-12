Previsioni Meteo: oggi peggioramento invernale su molte regioni, ancora temporali diffusi e neve a bassa quota

MeteoWeb

Via via, come da previsioni meteo, andrà attuandosi su gran parte dell’Italia, entro la sera di oggi, il nuovo peggioramento nord-atlantico di stampo invernale. Una nuova saccatura nord-oceanica è già affondata sul nostro bacino, con aria fredda in quota che sta scorrendo dal Regno Unito, attraverso la Francia verso il Mediterraneo nord-occidentale e l’alto Tirreno. In queste ore si sta scavando un minimo depressionario al suolo in prossimità del Golfo Ligure, Mare di Corsica, minimo che poi in giornata scorrerà verso Sud/Sudest, collocandosi in prima serata tra la Corsica e i settori insulari della Toscana, fino alle coste settentrionali del Lazio. In tarda serata, il minimo raggiungerà le regioni centrali approfondendosi ulteriormente e determinando condizioni di maltempo sempre più accentuato. All’azione depressionaria si assocerà aria progressivamente più fredda anche nei bassi strati. Già è piuttosto freddo in queste ore mattutine sulle regioni settentrionali poi, man mano che il minimo scivolerà verso Sud, farà via via più freddo entro sera anche su buona parte del Centro. In conseguenza dell’azione barica descritta, naturalmente si intensificheranno, secondo le previsioni meteo, piogge e rovesci su buona parte delle nostre regioni, ma anche nevicate fino a bassa quota su alcuni settori del Nord e del Nord Appennino, localmente in pianura al Nord e poi via via in alta collina o anche media collina sulle regioni del Centro.

Come visibile sulla mappa interna precipitazioni, nubi e piogge interesseranno un po’ tutta la penisola, entro la mezzanotte. Al mattino, tuttavia, esse saranno ancora circoscritte alle regioni settentrionali, soprattutto centrali, dell’alto Tirreno e alla Sardegna; scarsi fenomeni sul resto della penisola, salvo qualcuno localizzato e debole sul basso Tirreno, tra Calabria e Sicilia e, anzi, con ampio soleggiamento sulle regioni adriatiche e sul resto del Sud. Dal pomeriggio, però, specie dal secondo pomeriggio, è atteso un rapido peggioramento su tutte le regioni tirreniche, con rovesci e temporali diffusi soprattutto tra Toscana, Lazio, anche Umbria, Ovest Abruzzo, Ovest Molise e fino alla Campania, Ovest Lucania, Calabria, specie tirrenica e meridionale; piogge forti in arrivo anche sulla Sicilia. Ancora rovesci irregolari sulla Sardegna e sparsi sui settori centro-orientali del Nord, segnatamente tra Liguria centro-orientale, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino. Nevicate su Ovest Alpi, Valle d’Aosta, fino a bassa quota, ma neve a bassa quota anche sul Nord Appennino, rilievi emiliani, toscani settentrionali, liguri centro-orientali, su Alpi e Prealpi centro-orientali e persino localmente in pianura, soprattutto tra Emilia occidentale, Alessandrino e Pavese. Nevicate anche sull’Appennino centrale, tra Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Est Lazio, mediamente a 800/1.000 m. In serata, maltempo al Centro Sud e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali diffusi e forti, più intensi sulle regioni tirreniche tutte, dalla Toscana centro-meridionale al Lazio, Umbria, poi Campania, Calabria e Sicilia.

Piogge diffuse anche sulle Marche, più irregolari sul medio-basso Adriatico e sulla Sardegna. Nevicate diffuse in Appennino, fino a bassa quota, 3/400 m, tra i rilievi emiliani e toscani settentrionali, in pianura tra Reggio Emilia, Parmense e Piacentino, a 600/800 m al Centro, tra 8/900 e 1.100 m in Campania, a 1200/1500 m più a Sud. Tempo in miglioramento sul resto del Nord. In riferimento al vento, le previsioni meteo computano un progressivo generale rinforzo dai quadranti occidentali o meridionali su tutto il Centro Sud, ma soprattutto sui bacini in genere, forti su quelli tirrenici e sui bacini intorno alle isole maggiori, dove tenderanno a provenire in prevalenza da Nord Ovest dal tardo pomeriggio e in serata. Venti forti sud-occidentali, la sera, anche sui settori ionici, forti meridionali sull’Adriatico. Venti moderati o forti da Nordest sul Nord Appennino, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, generalmente da Sud/Sudovest al Sud.