Previsioni Meteo: oggi piogge e temporali si accaniscono sul Sud, rischio allagamenti lampo in Sicilia

Le previsioni meteo ancora per la giornata odierna, continuano a proporre condizioni di diffusa instabilità, in particolare sulle regioni meridionali, sulla Sicilia e localmente sulle aree del medio-basso Adriatico. Rimane, infatti, attiva una circolazione depressionaria sul nostro bacino, con perno principale in quota in prossimità della Sardegna, perno che muove sostanzialmente le correnti portanti del sistema, mentre alle quote medio-basse una circolazione depressionaria è presente in prossimità delle regioni meridionali. Dunque, sarà proprio su queste ultime aree dove i fronti instabili provenienti da Ovest/Sud Ovest si accaniranno di più e dove produrranno i fenomeni più importanti. Tuttavia correnti orientali negli strati medio-bassi, anche via via più fredde indotte dal minimo depressionario al suolo, arrecheranno nubi e precipitazioni, sebbene più irregolari, anche su buona parte delle aree adriatiche centro-meridionali comprese quelle relative appenniniche.

Nel frattempo, in queste ore mattutine le previsioni meteo computano più nubi e piogge irregolari, fra la Campania, il Centro Nord della Lucania, il Molise, il Centro Nord della Puglia, qui con temporali più intensi sulla costa del Gargano settentrionale, e altri rovesci e temporali decisamente più a Nord, tra il Nord delle Marche, la Romagna, l’Emilia orientale e l’estremo Nordest della Toscana. Su queste ultime aree, essenzialmente sui rilievi appenninici tra il Nordest Toscana, i rilievi romagnoli e dell’Emilia orientale, sono possibili anche locali nevicate fino a 600/700 m. Addensamenti e rovesci sparsi anche sulla Sicilia orientale, più occasionali e deboli su quella settentrionale e sull’Ovest della Sardegna; tempo mediamente più asciutto sul resto del paese con ampio soleggiamento sul medio-alto Tirreno e sul resto del Nord, salvo qui un po’ più di nubi al Nordest e irregolari sulle Alpi. Per il prosieguo della giornata, le previsioni meteo computano un peggioramento del tempo sulla Sicilia settentrionale, qui con rovesci e temporali localmente anche forti e con rischio di locali allagamenti lampo soprattutto tra il Palermitano e il Messinese centro-occidentale. Rovesci e temporali diffusi ancora sul Sud peninsulare, più intensi tra il Centro Sud della Campania, il Centro Nord della Lucania e la Puglia centrale, ancora piogge e rovesci irregolari sul medio basso Adriatico in genere e sul resto della Sicilia.

Fenomeni più deboli o anche spesso assenti sulla Puglia meridionale e sui settori ionici calabresi, tempo in miglioramento tra l’Emilia Romagna centro orientale e il Nordest della Toscana. Continuerà un tempo mediamente più asciutto sul resto del paese e anche con ampie schiarite. Da evidenziare un progressivo e generale calo termico, più apprezzabile sulle regioni del medio Adriatico, con clima abbastanza freddo in serata e poi ancora di più in nottata, e piuttosto freddo anche sui settori appenninici corrispondenti, fino a quelli campani, nord lucani e pugliesi nella sera-notte. Infine, uno sguardo ai venti, attesi, secondo le previsioni meteo, moderati o spesso forti tutti settentrionali, più intensi sui bacini, soprattutto su quelli tirrenici, sui mari intorno alla Sardegna, sul medio Adriatico e sul Mare e Canale di Sicilia.