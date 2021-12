Previsioni Meteo: oggi più nubi e locali piogge in arrivo da Ovest

MeteoWeb

Le previsioni meteo per oggi continuano a computare condizioni di pressione al suolo su valori medio-alti, ancora intorno ai 1022/1024 hpa. In linea generale, quindi, il tempo non cambierebbe di molto rispetto alle ultime ore, con le condizioni di stabilità che continuerebbero a essere prevalenti sul territorio, tuttavia anche con fastidi dovuti ad infiltrazioni persistenti di aria umida da Ovest, infiltrazioni umide che produrrebbero più nubi e anche qualche locale pioggia, in particolare su diversi settori tirrenici. Sarebbero questi, infatti, i settori più esposti a un flusso umido nei bassi strati in arrivo da Ovest, flusso che interagirebbe con aria più fresca in quota proveniente dai quadrati nordoccidentali con attivazione di condizioni più favorevoli per nubi e anche per qualche debole pioggia.

Come visibile dalla mappa precipitazione allegata, il versante tirrenico dalla Toscana fino alla Campania, sarebbe per oggi l’area più interessata da una nuvolosità irregolare con occasioni per deboli piogge sparse, più probabili dalle ore pomeridiane e poi per quelle serali, ma qualche fenomeno debole e localizzato possibile già in mattinata tra la Toscana meridionale e le coste laziali. L’area che potrebbe vedere gli addensamenti maggiori e anche magari qualche pioggia più consistente sarebbe quella tra la Liguria di levante e la Toscana settentrionale, qui localmente con piogge anche moderate nel pomeriggio-sera. Sul resto della Toscana, sull’Umbria, localmente anche sul Lazio, soprattutto centro-settentrionale, e sulla Campania, qui soprattutto centro-meridionale, sarebbero possibili addensamenti sparsi con deboli piogge o piovaschi più localizzati e irregolari. Qualche addensamento probabile anche sulla Sicilia, soprattutto orientale, anche qui con qualche occasionale, debole pioggia e qualche pioggia in sconfinamento anche verso l’Emilia occidentale e meridionale, quindi sui settori appenninici di questa regione. Sul resto dell’Italia, tempo migliore in via generale, salvo nubi irregolari e qualche isolato sconfinamento di fenomeni deboli sulla Romagna, sulle Marche, sul Nord della Lucania, in serata, e sulla Puglia centrale. Da evidenziare anche, secondo le previsioni meteo, soprattutto dal pomeriggio e in serata, un incremento della ventilazione sud-occidentale un po’ su tutti i bacini centro-meridionali, sulle aree appenniniche e diffusamente al Centro, con venti localmente anche sostenuti sull’Appennino centro-settentrionale e sul medio-alto Tirreno. Temperature stazionarie o in leggero, generale aumento dal pomeriggio sera.