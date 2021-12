Previsioni Meteo: oggi sciabolata fredda al Sud, locali nevicate in collina e vento forte

MeteoWeb

Come da previsioni meteo, il medio-basso Adriatico e le regioni meridionali sono sferzati, in questo avvio di weekend, da venti piuttosto freddi di Tramontana o da Nordest. Queste aree italiane, infatti, sono interessante da una circolazione continentale fredda che, tuttavia, appena sfiora i nostri settori estremi sudorientali e meridionali, compiendosi l’azione più importante verso la Grecia e l’Est Mediterraneo. Il perno principale dell’azione fredda è collocato tra la Grecia e la Turchia occidentale dove è in atto un maltempo dichiaratamente invernale. Sui settori citati italiani, invece, stanno giungendo correnti sì fredde, ma piuttosto asciutte, con apprezzabile calo termico, ma fenomeni non molto estesi. Tuttavia, addensamenti nuvolosi sono pur presenti e localmente stanno producendo oltre che locali rovesci di pioggia, anche qualche nevicata.

Le regioni più esposte, che poi sono quelle più direttamente interessate dal flusso continentale, sono la Puglia, soprattutto centro-meridionale, la Lucania e la Calabria, soprattutto Crotonese e settore Sila. Su queste aree sono già in atto rovesci sparsi a carattere irregolare e anche qualche nevicata intorno ai 5/600 m sulle Murge baresi e sulla Lucania centrale. Rovesci anche sulla Puglia meridionale, Brindisino, Leccese settentrionale, altri via via verso il Sudovest della Lucania, anche qui con fiocchi in collina e ancora addensamenti sulla Calabria settentrionale, soprattutto area Crotonese, Sila, Nord Catanzarese, con rovesci locali e qualche nevicata a partire dai 5/600 m. Locali addensamenti mattutini anche sull’Abruzzo centrale, tra Pescara e Chieti, con rovesci sparsi e anche qui occasione per fiocchi a 6/700 m. Un po’ di nubi irregolari sul resto del Sud, ma scarsi fenomeni e anche con ampie schiarite soleggiate, specie su Campania, Sud Calabria e diffusamente anche sulla Sicilia. Tanto sole sul resto del paese, ma attenzione alle nubi basse, alle nebbie e alle foschie anche intense sulla Pianura Padana. Per le ore pomeridiane e serali, continueranno a essere la Puglia, localmente la Lucania e ancor più la Calabria settentrionale, specie il Crotonese e l’Est Cosentino, i settori maggiormente interessati da addensamenti, rovesci sparsi e ancora da locali nevicate a partire dai 5/600 m, occasionalmente fiocchi anche un po’ più in basso. Qualche addensamento ancora tra Est Abruzzo, Molise e Est Campania, ma qui più asciutto o rari piovaschi o fiocchi occasionali; qualche possibile addensamento anche tra il Sud della Calabria e il Nordest della Sicilia, anche qui con rischio di isolati piovaschi o fiocchi intorno ai 900/1000 m. Sempre stabile e soleggiato altrove, con ampio soleggiamento. Temperature più fredde ovunque, sensibilmente più fredde sulle regioni del medio-basso Adriatico e meridionali. Molto, freddo soprattutto al mattino al Nord, con valori fino a -5° in pianura. Un rilievo, infine, sulla ventilazione, attesa, secondo le previsioni meteo, moderata o forte settentrionale un po’ su tutto il Centro Sud, con raffiche fino a 90/100 km/h tra il basso Adriatico e lo Jonio in mare e anche sull’Appennino tra Est Lazio, Ovest Abruzzo, ovest Molise e rilievi campani, soprattutto del Matese e dell’Avellinese.