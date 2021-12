Previsioni Meteo per Natale, conferme sul cambiamento del tempo: nubi e piogge su diverse regioni, temperature in aumento

MeteoWeb

Le ultime previsioni meteo continuano a confermare un peggioramento del tempo proprio per il giorno di Natale. A dire il vero, infiltrazioni di aria umida inizierebbero già nella Vigilia, venerdì 24, con prime nubi e piogge dapprima sull’alto Tirreno, Alta Toscana, Liguria, poi in estensione a buona parte del Nord, entro sera, e anche verso il medio Tirreno, soprattutto verso il resto della Toscana, il Lazio, l’Umbria Occidentale e l’Ovest Abruzzo. Per la ricorrenza della Natività, il flusso umido atlantico si intensificherebbe ulteriormente verso il Mediterraneo centro-settentrionale, apportando ancora nubi e piogge diffuse sulle medesime regioni, probabilmente ancora più intense soprattutto tra il Levante ligure e l’alta Toscana, localmente anche sull’Emilia-Romagna, specie occidentale e appenninica, e poi verso le rimanenti aree tirreniche centrali, anche sulla Campania.

Sconfinamenti di rovesci sono attesi, secondo le previsioni meteo, verso le Marche orientali, diffusamente verso il Centro Ovest Abruzzo, anche verso l’Ovest Molise e altre nubi e piogge irregolari sulla Sardegna centro-occidentale. Le correnti instabili atlantiche ancora non riuscirebbero a penetrare verso le regioni del basso Adriatico, su quelle ioniche e su quelle del basso Tirreno, Calabria, Sicilia, dove il tempo continuerebbe a rimanere asciutto, salvo anche qui un aumento di nubi irregolari. Probabilmente più asciutto anche sulla Sardegna meridionale e Orientale o soltanto con qualche fenomeno occasionale. Le previsioni meteo circa le temperature, computano un aumento generalizzato dei valori su tutta Italia per l’arrivo di correnti meridionali e sud-occidentali più calde. Eventuali nevicate, quindi, sarebbero possibili solo localmente lungo l’arco alpino e a quote superiori ai 1300/1400 m. Da evidenziare, infine, un apprezzabile aumento della ventilazione sud-occidentale o meridionale su tutto il Centro Sud, localmente anche forte Sullo Jonio, sul medio-basso Adriatico largo e sul Tirreno centrale; ventilazione moderata o localmente forte anche lungo l’Appennino.