Previsioni Meteo: ipotesi di una possibile irruzione fredda nel weekend 18-19 dicembre

MeteoWeb

Già in precedenti previsioni meteo sul più lungo periodo, abbiamo accennato all’ipotesi di una possibile circolazione progressivamente più fredda in approssimazione alla settimana di Natale. Si è trattato di considerazioni sulla base di alcuni indici tele-connettivi indicanti una nuova crisi del flusso zonale, dopo una temporanea ripresa intorno a metà mese, nonché crisi della forza del vortice polare. Ebbene, con gli aggiornamenti ultimissimi, appena sfornati dal modello europeo ECMWF, questa ipotesi di possibile avvento di aria fredda in approssimazione alla terza decade del mese, si rinforza ulteriormente.

Secondo le simulazioni atmosferiche elaborate in prima serata dal modello europeo, infatti, l’alta pressione, che comunque è vista affermarsi nella prima parte della prossima settimana, potrebbe avere vita ancora più breve di quanto prospettato nei precedenti aggiornamenti. Già verso il weekend 18/19 dicembre, l’azione di corrosione a opera di correnti fredde continentali potrebbe farsi via via più decisa, con previsioni meteo di possibile, prima irruzione fredda soprattutto verso le regioni centro-meridionali italiane. L’anticiclone, infatti, potrebbe ancora rimanere abbastanza saldo verso il Nord Italia e l’alto Tirreno, mentre perderebbe progressivamente terreno sulla sua parte orientale, corrispondente appunto alle nostre regioni centro-meridionali. Il prospetto sull’anomalia termica simulata questa sera dal modello europeo, indica una temperatura in sensibile calo un po’ su tutta l’Italia, ma di più al Centro Sud, fino a 7/8°C sotto le medie tipiche del periodo. Naturalmente i dati continuano a essere approssimativi, per via di una distanza temporale ancora molto ampia, siamo nell’ordine degli 8/10 giorni circa, ma l’orientamento intrapreso dal modello europeo, per giunta in continuità con quanto già abbozzato qualche giorno fa, rafforza decisamente l’ipotesi di una settimana pre-natalizia, e forse anche prima, all’insegna di aria gelida di matrice continentale. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione in approssimazione alle festività di Natale, apportando quotidiani aggiornamenti