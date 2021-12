Previsioni Meteo: super anticiclone sull’Italia, esplode la primavera a Capodanno

MeteoWeb

Oramai sono quasi certe, a circa 72 ore dall’avvento del nuovo anno, le previsioni meteo di alta pressione ingombrante per sabato 1 gennaio. Un inizio di anno all’insegna di un possente anticiclone, con consistenti contributi caldi subtropicali al suo interno. Una figura stabilizzante della portata stimata dalle simulazioni modellistiche è decisamente rara in questo periodo dell’anno non tanto per la possibilità che accada, anticicloni invernali, anzi, sono piuttosto frequenti, quanto, invece, per le caratteristiche decisamente calde che vengono attribuite all’anticiclone di Capodanno: le isoterme alla quota convenzionale di 1.500 m circa, potrebbero raggiungere i +15/+16°C e potrebbero estendersi con maggiore efficacia verso la Sardegna, i settori del medio-alto Tirreno e su quelli di Nordovest, quindi piuttosto a Nord. Sarebbero valori che a primavera porterebbero temperatura suolo intorno ai 30/31°.

Naturalmente, data la fase stagionale oramai abbastanza avviata e a causa anche di bassi strati abbastanza raffreddati per un trascorso dicembrino mediamente sotto norma termica, appare piuttosto difficile che si realizzino valori intorno ai +30°C; tuttavia, punte fino a +26/+27° potranno essere certamente alla portata e ciò con maggiore probabilità sulle aree pianeggianti interne sarde e della Toscana, ma in forma sparsa +26°C possibili anche sulle aree interne del medio-alto Tirreno in genere e del Nordovest. In riferimento allo stato del cielo, rileviamo che nonostante le condizioni di importante alta pressione, nei bassi strati continuerà a essere presente una buona dose di umidità, con occasioni per nebbie diffuse e anche persistenti sulla Pianura Padana, sulle pianure e coste di Nordest, diffusamente sulla Toscana, soprattutto centro-occidentale, lungo le coste del medio-alto Adriatico e sui settori occidentali e costieri del Lazio; nebbie ricorrenti anche sulla Sardegna nord-occidentale e sull’Ovest Oristanese. Vanno evidenziati anche nubi basse di origine marittima diffusamente presenti sulla coste tirreniche un po’ tutte e su quelle del medio-alto Adriatico, nubi basse anche sulle coste settentrionali e occidentali della Sardegna. Il tempo sarà più soleggiato sui settori interni appenninici centro-meridionali diffusamente sul resto del sud e lungo l’arco alpino.