Previsioni Meteo, sarà un caldo Natale: oltre +20°C al Sud. Gelo e neve solo in Calisota

Dopo una prima metà di dicembre particolarmente fredda e anche nevosa al Nord, l’Italia vivrà un caldo Natale. L’illusione della caratteristica atmosfera invernale in concomitanza con le festività natalizie è sfumata negli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici che hanno evidenziato un capovolgimento della situazione, con un flusso caldo-umido dal Maghreb che farà impennare le temperature su valori quasi primaverili tra la penisola Iberica, l’Italia e i Balcani. La colonnina di mercurio supererà stabilmente i +20°C al Sud per un lungo periodo che inizierà alla Vigilia di Natale e si prolungherà, probabilmente, fino a dopo Capodanno. Le ultime mappe evidenziano la risalita di masse d’aria molto calde su tutto il Paese già a partire da Venerdì 24 e Sabato 25 Dicembre, quando potremmo avere delle piogge nelle Regioni tirreniche in un contesto di temperature molto miti in tutto il Paese:

Le temperature aumenteranno ulteriormente dopo Natale, tra 26 e 28 dicembre con un ulteriore flusso caldo umido proveniente dal deserto del Sahara e diretto su tutto il Mediterraneo occidentale:

E questo scenario dovrebbe rimanere analogo anche per Capodanno e i primi giorni del 2022.