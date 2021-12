Previsioni Meteo: settimana pre-natalizia tra anticiclone e tentativi di irruzioni fredde da Est

MeteoWeb

Le previsioni meteo sul medio lungo periodo, ossia verso il finire della seconda decade di dicembre e in approssimazione alla settimana natalizia, si fanno per alcuni versi intriganti, sulla base delle ultimissime simulazioni dei modelli matematici. A dire il vero, nelle nostre analisi già di qualche giorno fa, abbiamo evidenziato una progressiva conquista di posizioni da parte dell’anticiclone azzorriano verso l’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo. Quindi una figura stabilizzante che via via si farebbe spazio da Ovest, a iniziare dal periodo verso metà mese, 13/14 dicembre, portando un po’ di giornate più soleggiate per qualche giorno a seguire. Ma l’alta pressione Oceanica, specie se ha propensioni meridiane, non è sempre garanzia di bel tempo duraturo.

Infatti, uno suo asse più sbilanciate lungo i meridiani, può facilmente innescare discese di correnti fredde artiche o anche continentali lungo il suo fianco orientale e ribaltare improvvisamente le condizioni del tempo sulle regioni collocate più verso i margini orientali anticicloni dove, con buona probabilità, dovrebbe trovarsi d’Italia nella prossima fase più stabilizzante verso metà mese. E, in questo senso, si stanno orientando anche le simulazioni del modello europeo ECMWF simulazioni che, dopo qualche giornata con tempo migliore tra il 14 e il 16/17 dicembre, iniziano a prospettare una possibile corrosione dell’alta pressione sul finire della seconda decade e a opera di correnti via via più fredde provenienti dall’Est Europa. Se questa tendenza dovesse essere confermata, sottolineiamo tuttavia che è ipotizzata a oltre 10 giorni, per cui l’affidabilità attualmente e medio-bassa, ci sarebbero le condizioni per una svolta fredda di tipo continentale nel corso della settimana pre-natalizia e di più per le regioni centro-meridionali italiane. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione del tempo nel lungo periodo, apportando periodici aggiornamenti sull’ipotesi più fredda e invernale verso la settimana di Natale.