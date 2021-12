Previsioni Meteo: tendenze verso scenari più freddi a fine mese

MeteoWeb

Intanto facciamo un resoconto breve. Dall’ultima decade di novembre abbiamo annunciato nelle nostre previsioni meteo sul più lungo periodo, un possibile avvio dell’inverno meteorologico all’insegna di aria più fredda rispetto alla media e anche instabile, quindi oltre a piogge anche con nevicate fino a quote medio-basse. Tutto quanto da noi annunciato è stato confermato dai dati a posteriori con i circa primi 20 giorni di dicembre appena trascorsi e anche gli ultimi di novembre all’insegna di temperature più fredde rispetto alla media, dettaglio a sinistra immagine interna qui sotto, di nevicate diffuse fino a bassa quota o persino in pianura al Nord, a quote medio-basse al Centro e, localmente, al Sud, nonché anche di piogge nella norma o superiori alla media, dettaglio a destra, soprattutto al Centro Sud.

Questi dati a posteriori, naturalmente, esprimono la bontà e anche l’efficacia delle previsioni a medio-lungo periodo, benché su esse, chiaramente, non si possa fare affidamento in termini di orticelli vari e previsioni più puntuali. C’è stato qualche incertezza modellistica in riferimento a una possibile prosecuzione del freddo anche per il periodo natalizio, i presupposti per alcuni giorni vi sono stati, poi sono intervenute altre forzanti atlantiche e, secondo oramai i dati ultimi piuttosto credibili, la fase più fredda concederà una tregua a vantaggio, invece, di correnti più umide, più calde, ma anche perturbate atlantiche proprio nelle prossime festività natalizie. A questo punto ci chiediamo: a quando una nuova predisposizione atmosferica per una circolazione più fredda verso l’Italia? Come già anticipato in precedenti nostri editoriali, movimenti meridiani, beninteso naturalmente non certezze di freddo, ma movimenti in base ai quali le figure bariche potrebbero incentivare una circolazione più settentrionale sull’Italia, sarebbero da attendersi tra gli ultimissimi giorni di questo 2021, Capodanno e la prima settimana del nuovo anno. Dunque, a cavallo tra la fine del 2021 e l’avvio del 2022 ci sono indicazioni, secondo le previsioni meteo sul lungo periodo, per una possibile nuova rimonta anticiclonica tra Est Atlantico e Ovest Europa e nuovi tentativi di correnti più fredde scandinave o artico-continentali verso le medie basse latitudini, anche mediterranee e italiane. Il quadro di massima in questo senso è rappresentato nell’immagine in evidenza con il ritorno dell’alta pressione oceanica a Ovest e minacce più fredde a Est. E’ un quadro che potrebbe computare anche qualche fase iniziale con ingerenze anticicloniche, tuttavia le minacce fredde con associata anche instabilità a carattere più invernale, diverrebbero più concrete. La redazione di MeteoWeb continuerà a monitorare l’evoluzione tra fine anno e la prima settimana del 2022 nei nostri quotidiani aggiornamenti.