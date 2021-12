Previsioni Meteo Veneto: tempo variabile, con cielo perlopiù molto nuvoloso

MeteoWeb

Nei prossimi giorni correnti di origine atlantica portano tempo variabile, con cielo perlopiù molto nuvoloso o coperto, e occasionali precipitazioni di entità modesta; qualche schiarita sarà possibile da martedì. Sono queste le previsioni di ARPAV – Dipartimento per la Sicurezza del Territorio del Veneto.

Pomeriggio/sera di Venerdi 24

Sulla pianura cielo generalmente coperto con possibilità di foschie e qualche nebbia dalla sera; in montagna cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche temporanea schiarita sulle zone Alpine. Probabilità di modeste pioviggini in pianura. In alta montagna venti tesi/forti da ovest.

Sabato 25

Cielo: Cielo in prevalenza coperto, con foschie o qualche nebbia in pianura nelle ore più fredde.

Precipitazioni: In montagna generalmente assenti, salvo qualche isolata pioviggine, o qualche fiocco di neve sulle cime prealpine e sulle Dolomiti; in pianura possibili deboli piogge, con probabilità bassa sulle zone centro-settentrionali e media sulle zone centro-meridionali e occidentali.

Temperature: In generale contenuto aumento.

Venti: Sulla pianura deboli/moderati, in prevalenza da nord-est fino al mattino e da nord-ovest dal pomeriggio. In montagna moderati/tesi da ovest.

Mare: Poco mosso.

Domenica 26

Cielo: Cielo in prevalenza coperto in pianura, molto nuvoloso o coperto sui rilievi, salvo qualche parziale attenuazione della nuvolosità.

Precipitazioni: Deboli precipitazioni, quasi assenti in montagna, locali e intermittenti sulle zone centro settentrionali della pianura, più diffuse e probabili sulla pianura meridionale e sulla costa. Qualche fiocco di neve oltre i 1200-1500 metri sulle Prealpi.

Temperature: In contenuto aumento in pianura e stabili o in lieve calo in montagna.

Venti: In pianura in prevalenza deboli/moderati dai quadranti settentrionali. In montagna in prevalenza deboli occidentali.

Mare: Poco mosso.

Lunedi 27

Cielo in prevalenza coperto. Probabili modeste precipitazioni sulla pianura e zone prealpine occidentali dalle ore centrali e pomeridiane. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Martedi 28

Parziale nuvolosità con schiarite. Temperature minime in locale diminuzione sui rilievi e stabili in pianura; massime in generale contenuto aumento.