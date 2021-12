Previsioni Meteo Weekend: tutti i dettagli sul maltempo di oggi e domani in Italia

MeteoWeb

Avvio di weekend con sostanziale stabilità su gran parte del paese ma con previsioni meteo di tempo in progressivo peggioramento, nel corso della giornata, in particolare sulle aree tirreniche. Già nubi diffuse, indotte da infiltrazioni umide provenienti dalla Francia, stanno interessando alcuni settori del medio-alto Tirreno, in particolare la Toscana e la Liguria di Levante, dove sono in atto deboli piogge sparse, di più sui bacini e verso i settori costieri, localmente sull’entroterra toscano, tra il Lucchese e il Pisano settentrionale. Addensamenti con nevicate fino a quote medio-basse collinari sulla Valle d’Aosta, altre nubi irregolari sul resto delle Alpi e su buona parte della Pianura Padana, ma qui senza fenomeni, magari solo con locali foschie o nebbie.

Via via, però, per il corso della giornata odierna, le previsioni meteo computano nubi più diffuse sulle regioni tirreniche, in particolare sulla Toscana centro-settentrionale, dove arriveranno rovesci e temporali più intensi; addensamenti tra il Lazio e la Sardegna, ma scarse piogge o qualcuna irregolare, e addensamenti anche lungo l’arco alpino, qui con precipitazioni sparse e locali nevicate a quote medio-basse, più intense sulla Valle d’Aosta. Per le ore serali è atteso un peggioramento più serio sulle medesime regioni tirreniche e sulle aree relative appenniniche, con piogge e rovesci più diffusi, anche con locali temporali, più probabili sulla Toscana settentrionale, sul Lazio, sulle coste della Campania e sull’Ovest della Sardegna. Addensamenti con precipitazioni sparse anche verso il Nordest, soprattutto sul Friuli, localmente sulle coste venete, sull’Emilia meridionale e sulla Romagna. Locali nevicate lungo l’arco alpino a 400/600 m, più intense sulla Valle d’Aosta. Rinforzo dei venti occidentali e sud-occidentali su tutti bacini tirrenici, su quelli intorno alle isole maggiori, sulle isole stesse, soprattutto sulla Sardegna, e poi su tutte le aree appenniniche, ma diffusamente anche sui settori peninsulari centro-meridionali, venti localmente anche forti. Venti da Sud Sud/Est moderati o forti sul medio-alto Adriatico, moderati a forti da Nordovest sul Mare di Sicilia e sullo Jonio centro-meridionale.

Per la notte prossima, insisteranno piogge e temporali diffusi al Centro, soprattutto tra il Lazio, l’Umbria centro-meridionale, l’Abruzzo, l’Ovest Molise, poi verso la Campania, la Lucania occidentale e la Calabria tirrenica centro-settentrionale. Piogge e rovesci diffusi sull’alta Toscana, sull’Emilia-Romagna e verso il Nordest, locali sulla Sardegna occidentale e sull’Ovest della Sicilia. Per la giornata di domenica 5, il maltempo più intenso si concentrerà sulla basso Tirreno, tra la Campania centro-meridionale e la Calabria tirrenica centro settentrionale, qui con fenomeni localmente anche forti o violenti. Piogge e rovesci diffusi sulle isole maggiori, soprattutto sui rispettivi settori centro-occidentali, fenomeni più irregolari al Centro, di più tra la Toscana centro-settentrionale, l’Umbria centro-meridionale e il Lazio, localmente anche l’Ovest Abruzzo e rovesci irregolari anche sul resto del Sud. Nubi e piogge diffuse al Nordest, soprattutto tra Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, meglio sul resto del Nord. Nevicate anche di un certo rilievo sui settori alpini orientali, specie tra Trentino-Alto Adige, alto Veneto e Friuli, fino a quote medio-basse collinari; fiocchi fino a bassa quota, ma più deboli sulla Valle d’Aosta. Locali nevicate sul Centro Appennino, tra i rilievi laziali e abruzzesi, ma anche su quelli settentrionali toscani, tra i 1.100 e i 1.300 m. Tempo migliore sul resto del paese, specie sul medio Adriatico e sui settori centro-occidentali del Nord. Anche per la giornata di domenica 5 soffierà, secondo le previsioni meteo, un vento sostenuto e spesso forte da Ovest/Nordovest su buona parte dei bacini, soprattutto tirrenici, e sulle aree peninsulari centro-meridionali, specie appenniniche; venti moderati o forti da Sud sul basso Adriatico e da Sud/Ovest sullo Jonio.