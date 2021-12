Prima sentenza in Belgio blocca il super Green Pass: “viola il diritto comunitario e il principio di legalità e di proporzionalità delle misure restrittive”

MeteoWeb

In Belgio, il tribunale di Namur ha ordinato il ritiro del super Green Pass in Vallonia entro cinque giorni, pena la multa di 5mila euro giornaliere all’autorità amministrativa per violazione del principio di legalità e di proporzionalità delle misure restrittive e violazione del diritto comunitario. Adesso si attende l’esito dell’appello da parte del Governo e di un altro ricorso presentato al tribunale di Bruxelles dalle associazioni di cittadini contrari all’obbligo vaccinale e al Green Pass.

Nel frattempo, Anief (Associazione nazionale insegnanti e formatori) ha annunciato un nuovo ricorso contro l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale scolastico. Anief ha predisposto le prime FAQ in attesa delle disposizioni attuative e mette a disposizione la richiesta di lavoro agile/dad che deve essere inviata al dirigente scolastico dal personale che intende ricorrere subito al Tar Lazio e/o successivamente al giudice del lavoro.