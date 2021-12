Zielinski e Lindelof sostituti per improvvisi problemi respiratori: paura a poche ore di distanza sui campi di Serie A e Premier League

MeteoWeb

Paura sui campi della Serie A e della Premier League per due calciatori costretti a lasciare il campo per difficoltà respiratorie a poche ore di distanza l’uno dall’altro.

In Italia, l’episodio si è verificato durante il match delle 18 tra Napoli ed Empoli. Al minuto 22, il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha chiesto la sostituzione dopo aver accusato dolore al petto e difficoltà respiratorie. Con una mano sulla gola e lo sguardo sofferente, il calciatore si è avvicinato alla panchina e si è piegato sulle ginocchia e allora è stato deciso il cambio.

“Aveva dolore al petto, era impaurito”, ha spiegato l’allenatore Luciano Spalletti. “Non ce la faceva a respirare. Si è preoccupato perché credeva che potesse essere qualcosa di diverso… Gli abbiamo chiesto se poteva aspettare qualche minuto per riprendersi ma quando ci ha detto che non poteva continuare, abbiamo preferito tirarlo fuori per non correre rischi”, ha aggiunto il tecnico. Il giocatore accusava mal di gola e tosse già prima della partita.

Zielinski è stato subito portato negli spogliatoi per accertamenti. “È uscito per difficoltà respiratorie. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo”, si legge in una nota ufficiale del club. Nell’ambiente azzurro, c’è preoccupazione sulle condizioni del calciatore polacco ma bisognerà attendere le prossime ore per verificare l’evoluzione della situazione.

Poche ore prima, un episodio simile era successo durante la partita di Premier League tra Manchester United e Norwich. Protagonista Victor Lindelof, difensore del Manchester United, anche lui costretto a lasciare il terreno di gioco perché aveva difficoltà a respirare e un forte dolore al petto. Il difensore svedese è caduto in ginocchio, senza alcuna pressione, e si è portato una mano sul petto. I medici sono corsi in campo mentre Lindelof lamentava di non riuscire a respirare e di avere il battito cardiaco accelerato.

A distanza di poche ore, dunque, in due dei massimi campionati di calcio in Europa, come il campionato italiano e quello inglese, si sono verificati due episodi molto simili, che hanno destato preoccupazione. Episodi del genere si verificano anche in passato ma si trattava di eventi piuttosto rari, eccezionali. Invece, negli ultimi mesi sembrano essere diventati più numerosi.