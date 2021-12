Rapporto Ispra: il numero di incendi e la superficie bruciata in Italia sono in diminuzione dal 1980

MeteoWeb

“In Italia, dal 1980 al 2021 il numero di incendi e la superficie bruciata complessiva sono mediamente in diminuzione grazie alla maggiore attenzione alla prevenzione e all’organizzazione dei mezzi operativi di contrasto, come l’impiego della flotta aerea dello Stato e il coordinamento degli interventi a scala nazionale ed europea”. È quanto emerge dal nuovo rapporto dell’Ispra ‘Tea-Transizione ecologica aperta. Dove va l’ambiente italiano?’, presentato nei giorni scorsi.

Nonostante sia convinzione diffusa che il riscaldamento globale stia aumentando gli incendi, questo rapporto dimostra che in Italia non è così. Anzi la situazione è in miglioramento negli ultimi decenni. “Nel quadro della generale diminuzione, spiccano tuttavia anni con un alto numero di incendi, anche di grandi dimensioni. Negli anni più recenti sono stati registrati gli episodi più gravi nel 2007, 2012, 2017 e 2021. Tra il 40 e il 50% del territorio colpito da incendio era generalmente costituito da consorzi forestali, con l’eccezione del 2017, anno in cui ben il 70% dell’ingente patrimonio incendiato era boschivo. Gli episodi hanno interessato gran parte dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo”, si legge ancora nel rapporto.

Di seguito, il grafico che dimostra l’andamento della superficie percorsa dagli incendi in Italia dal 1980 al 2021.

