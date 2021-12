Ravanusa, il geologo: “tra le concause potrebbe esserci anche il dissesto idrogeologico”

MeteoWeb

“L’Archeoclub d’Italia, esprime la propria solidarietà alla città di Ravanusa per la tragedia di questi giorni. Personalmente, con il Rappresentante Regionale della Sicilia Pippo Cosentino sono vicino al dolore delle vittime, a tutta la città ed esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime.

Potrebbe esserci tra le concause anche il dissesto idrogeologico di cui sarebbe vittima il centro storico? Saranno le autorità preposte ad accertarlo e ad accertare le cause. Di certo se emergesse la responsabilità del dissesto idrogeologico tra le concause dell’esplosione ed oggi non possiamo ancora dirlo, ancora una volta sarebbe necessario fare un appello alle istituzioni regionali e nazionali per porre rimedio a tale criticità che interessa non solo la Sicilia ma l’intera Italia e non pochi centri storici”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, geologo e Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.