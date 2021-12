Roma, l’appello dell’assessore ai rifiuti Alfonsi: “non incartate i regali di Natale”

MeteoWeb

“Roma sarà pulita entro Natale” è stata la promessa fatta dal sindaco Roberto Gualtieri ai cittadini della Capitale. E ora che mancano sempre meno giorni alla “scadenza” fissata, dall’assessore ai rifiuti Sabrina Alfonsi arriva un appello particolare in vista delle feste: “cari romani, non incartate i regali di Natale“. Secondo Alfonsi, è un appello alla civiltà. Gli imballaggi dei pacchi inquinano e sono ingombranti, sostiene l’assessore, e dunque tocca farne a meno.

“Ci tengo proprio a dirlo: per riuscire a tenere la città pulita serve anche un aiuto da parte della cittadinanza. Per evitare la crisi, c’è bisogno di senso civico. Ma non è detto che meno pacchi significhi meno regali. Ma quest’anno dobbiamo limitare gli imballaggi, gli incartamenti”, sostiene Alfonsi. “Il problema degli imballaggi non è uno scherzo. Come amministrazione abbiamo messo in campo tutte le azioni possibili per migliorare la raccolta, che era oggettivamente in crisi, e per trovare nuovi sbocchi per l’immondizia che viene prodotta a Roma. Ma Natale è un periodo particolarmente complicato, proprio per i pacchi. Cresce la produzione dei rifiuti, che invece deve diminuire. A partire dalle carte dei regali”, ha aggiunto.