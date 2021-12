Sale sul traghetto senza Green Pass, gli agenti lo cacciano via tra gli applausi: “buttatelo in mare” – VIDEO

MeteoWeb

Un uomo è stato cacciato di forza dal traghetto Ischia-Napoli su cui era salito. Dallo scorso 6 dicembre, è obbligatorio avere il Green Pass anche per gli spostamenti via mare all’interno del territorio regionale ma l’uomo ne era sprovvisto. Per farlo uscire dal traghetto, sono intervenuti ben 7 agenti, che lo hanno accompagnato fuori con la forza.

Non c’è ombra di dubbio che l’uomo non stesse rispettando le leggi e che quindi non potesse stare sul traghetto ma la reazione da parte degli altri passeggeri appare esagerata. Al vedere gli agenti portare via l’uomo, infatti, si è levato un applauso da parte dei presenti, con tanto di urla del tipo “buttatelo in mare”, come dimostra il video seguente.