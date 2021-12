Travolto da una valanga sulle pendici del Monte Mussiglione: scialpinista ferito nel Cuneese

MeteoWeb

Uno scialpinista e’ stato travolto da una valanga di piccole dimensioni sulle pendici del Monte Mussiglione, nella zona degli impianti sciistici di Garessio 2000 (Cuneo). Si tratta di un volontario del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese che non e’ stato sepolto ed e’ stato in grado di attivare autonomamente i soccorsi. Sul posto e’ stata inviata l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso, con il tecnico del Soccorso Alpino a bordo, che ha recuperato l’infortunato e lo ha trasportato in ospedale con un trauma toracico.

Lo scenario della valanga e’ stato bonificato per verificare che non ci fossero altri coinvolti.