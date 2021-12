Sciame sismico a Sapri: lieve terremoto avvertito in Campania, Basilicata e Calabria [DATI]

MeteoWeb

Scosse di terremoto in Cilento.

Un lieve sciame sismico è stato rilevato nelle scorse ore dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Quattro eventi sono stati localizzati nel Golfo di Policastro, nei pressi di Sapri: con magnitudo tra 1.4 e 2.4, sono stati registrati tra 10 e 11 km di profondità.

In particolare, il sisma verificatosi alle 05:48 è stato avvertito dalla popolazione in Campania, Basilicata e Calabria, precisamente a Sapri, Maratea, Rivello, Lagonegro, Torre Orsaia, Torchiara, Salerno e Tortora (dati “Hai Sentito il Terremoto”).

Non si segnalano danni a persone o cose.

Di seguito a tabella INGV con tutti i dati.