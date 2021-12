Dalla variante Omicron al rover cinese su Marte, le 10 persone che hanno contribuito alle principali storie scientifiche del 2021, secondo la rivista Nature

MeteoWeb

L’edizione 2021 di Nature’s 10, l’elenco annuale di dieci persone che hanno fatto parte di grandi storie scientifiche, è stata pubblicata questa settimana. “Dal rilevamento di varianti pericolose del virus pandemico, all’identificazione del ruolo del cambiamento climatico negli eventi meteorologici estremi, all’atterraggio di un rover su Marte, l’elenco di Nature’s 10 di quest’anno presenta persone che sono state al centro di importanti eventi scientifici che hanno avuto profondi impatti in tutto il mondo”, afferma Rich Monastersky, redattore capo di Nature.

La scienza moderna è condotta da team, spesso di grandi dimensioni, ma il mondo della ricerca è pieno di storie umane di individui al lavoro. Nature’s 10 non è un premio o una classifica tra i primi dieci, ma un elenco che esplora importanti sviluppi e storie della scienza di quest’anno e alcune delle persone che hanno avuto un ruolo importante in essi, insieme ai loro colleghi. La selezione è stata compilata dagli editori di Nature per evidenziare una serie di persone che hanno avuto un ruolo in alcuni dei momenti più significativi della scienza del 2021.

Il COVID-19 ha dominato gran parte delle notizie scientifiche nel 2021, come l’anno scorso, e diverse storie di Nature’s 10 si riferiscono alla pandemia. Tulio de Oliveira, direttore della piattaforma sudafricana per il sequenziamento e l’innovazione della ricerca KwaZulu-Natal, e il suo team hanno avvertito il mondo dell’emergere di Omicron, la variante del Coronavirus che si sta attualmente diffondendo in maniera rapida. Questa scoperta ha ricordato a de Oliveira la situazione dell’anno precedente, quando il suo team aveva scoperto un’altra variante di SARS-CoV-2 preoccupante nei campioni sudafricani. Beta, come divenne nota quella variante, portò i governi stranieri a limitare i viaggi da e per il Sudafrica molti mesi dopo la sua scoperta.

De Oliveira sapeva che segnalando l’ennesima variante preoccupante, correva il rischio di incorrere in nuove sanzioni, che avrebbero penalizzato economicamente i Paesi dell’Africa meridionale. Ma sapeva anche che era la cosa giusta da fare. “Il modo in cui si ferma una pandemia è con un’azione rapida. Aspettare e vedere non è stata una buona opzione”, sostiene. De Oliveira afferma di essere rimasto estremamente deluso quando i Paesi ricchi hanno imposto divieti di viaggio all’Africa meridionale semplicemente perché il Paese aveva le capacità scientifiche per scoprire nuove varianti. Il capro espiatorio del Sudafrica “è stato quasi una copertura per l’accumulo di vaccini e per i Paesi ricchi che hanno perso il controllo della pandemia“, afferma de Oliveira.

Winnie Byanyima, capo dell’UNAIDS, il programma delle Nazioni Unite sull’HIV, è stata una dei principali critici dei Paesi ricchi e delle compagnie farmaceutiche che hanno ignorato le richieste di distribuire i vaccini anti-COVID-19 in modo più equo, il che ha lasciato molti Paesi a basso e medio reddito incapaci di proteggere le loro popolazioni. “Questa idea che si può vendere una tecnologia sanitaria salvavita allo stesso modo in cui si vende una borsa di lusso non è normale. Non dovremmo normalizzarlo, non dovremmo rispettarlo e dovremmo chiamarlo per quello che è: immorale, avido e sbagliato”, afferma Byanyima.

Meaghan Kall, epidemiologa dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha contribuito a diffondere informazioni cruciali su COVID-19, suddividendo i rapporti scientifici della sua agenzia in post sui social media di facile comprensione.

Negli Stati Uniti, Janet Woodcock ha guidato la Food and Drug Administration in un anno tumultuoso che ha incluso decisioni controverse sui booster del vaccino anti-COVID-19 e su un farmaco per curare il morbo di Alzheimer.

Il cambiamento climatico è stato un importante tema scientifico quest’anno poiché incendi, inondazioni e ondate di calore hanno devastato molte parti del mondo e le nazioni hanno discusso su come rafforzare un accordo internazionale per combattere il riscaldamento globale e i suoi impatti. La scienziata del clima Friederike Otto del Grantham Institute for Climate Change and the Environment di Londra ha lavorato con altri ricercatori per valutare rapidamente se il cambiamento climatico causato dall’uomo ha avuto un ruolo nel determinare specifici eventi meteorologici estremi. Otto ha trascorso gli ultimi sette anni a studiare eventi meteorologici estremi, ma anche lei è rimasta scioccata quando una straordinaria ondata di caldo ha colpito il Canada e il nord-ovest degli Stati Uniti a luglio, infrangendo i record di temperatura e uccidendo centinaia di persone. Ogni volta che si verificano condizioni meteorologiche estreme, le persone ormai si chiedono immediatamente se la colpa sia del cambiamento climatico. Questo è esattamente il tipo di domanda a cui Otto e i suoi collaboratori nel gruppo World Weather Attribution (WWA) cercano di rispondere rapidamente.

Il team ha analizzato i dati meteorologici per valutare quanto fosse grande l’ondata di caldo, ha studiato i record climatici per l’area e ha eseguito modelli al computer per scoprire quanto sia diventato più probabile questo tipo di ondata di caldo, rispetto a un ipotetico mondo senza cambiamenti climatici. Il risultato: sarebbe stato quasi impossibile che un’ondata di caldo di tale portata si fosse verificata nell’area senza il cambiamento climatico indotto dall’uomo. “In alcuni punti i record di temperatura sono stati superati di 5°C. È immenso “, afferma Otto. Lei e il gruppo hanno analizzato anche il ruolo del cambiamento climatico nelle devastanti inondazioni di luglio in Germania e Belgio, nell’ondata di freddo di aprile in Francia e nella persistente siccità in Madagascar.

Quest’anno, le nazioni hanno compiuto importanti passi avanti nel riconoscere l’importanza dei popoli indigeni nella protezione della biodiversità e nella prevenzione del riscaldamento globale, grazie in parte al lavoro di attivisti come Victoria Tauli-Corpuz, ex relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, che lavora nelle Filippine.

Altri eventi degni di nota includono la Cina che ha fatto la storia diventando la seconda nazione ad aver fatto atterrare con successo un rover su Marte, un’impresa che ha segnato un trionfo per la China National Space Administration e il capo progettista della missione, Zhang Rongqiao. In qualità di capo progettista, è responsabile del coordinamento di un team di decine di migliaia di persone che hanno costruito e gestito la missione su Marte, chiamata Tianwen-1. Il progetto consiste in un orbiter, un lander e il rover, chiamato Zhurong. Zhang afferma che ottenere informazioni ricche e di alta qualità da Marte è stata una considerazione chiave del progetto. E i ricercatori affermano che i dati generati dai sei strumenti scientifici del rover e da altri sette sull’orbiter contribuiranno a una migliore comprensione di una zona del pianeta precedentemente inesplorata.

La ricercatrice di intelligenza artificiale Timnit Gebru ha lanciato un istituto di ricerca per studiare come i sistemi di intelligenza artificiale (AI) possono essere sviluppati in modo più etico, che si baserà sul lavoro che ha portato al suo astioso addio al gigante della tecnologia Google un anno fa.

L’informatico Guillaume Cabanac ha scoperto migliaia di pubblicazioni scientifiche ingannevoli contenenti testi senza senso generati da software e ha contribuito ad allertare il mondo sul problema.

Il ricercatore di intelligenza artificiale John Jumper e i suoi colleghi del DeepMind a Londra hanno scosso il campo della biologia strutturale rilasciando pubblicamente il codice per AlphaFold, che utilizza l’intelligenza artificiale per prevedere le strutture proteiche con notevole precisione.

“Le storie delle persone nella lista di Nature’s 10 forniscono uno sguardo nuovo sui principali progressi, problemi e controversie che hanno segnato la scienza e sono riecheggiati in tutto il mondo“, conclude Monastersky.