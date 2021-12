Scontro tra mercantili nel Mar Baltico: uomini in mare

MeteoWeb

Incidente nel Mar Baltico: 2 navi mercantili si sono scontrate tra la città svedese di Ystad e l’isola danese di Bornholm.

Aftonbladet riferisce che almeno 2 persone potrebbero essere finite in mare. Secondo l’Amministrazione Marittima Svedese, una delle navi si è rovesciata.

In corso un’operazione di ricerca e soccorso.

“Non sappiamo esattamente come sia accaduto,” ha dichiarato Jonas Franzen, portavoce dell’Amministrazione Marittima Svedese alla televisione nazionale Svt. “I soccorritori hanno udito grida nell’acqua”, “la priorità è salvare vite,” ha aggiunto.