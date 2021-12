Scoperto un nuovo fenomeno meteorologico: i laghi atmosferici

MeteoWeb

I laghi atmosferici sono bacini di vapore acqueo di lunga durata che si verificano sull’Oceano Indiano occidentale e portano acqua alle pianure aride lungo la costa dell’Africa orientale.

Come i più noti flussi di aria umida e piovosa chiamati fiumi atmosferici, che sono noti per fornire grandi quantità di precipitazioni, i laghi atmosferici iniziano come filamenti di vapore acqueo nell’area Indo-Pacifica.

Questi fenomeni sono caratterizzati dalla presenza di vapore acqueo sufficientemente concentrato da produrre pioggia, anziché essere formati e definiti da un vortice, come la maggior parte delle tempeste sulla Terra.

A differenza dei fiumi atmosferici che scorrono veloci, i laghi atmosferici, più piccoli, si staccano dalla loro sorgente mentre si muovono a un ritmo più lento verso la costa.

I laghi atmosferici si sviluppano inizialmente come flussi di vapore acqueo che scorrono dal lato occidentale del monsone dell’Asia meridionale e si staccano, diventando fenomeni misurabili e isolati.

In seguito si muovono lungo le regioni oceaniche e costiere lungo la linea equatoriale in aree in cui la velocità media del vento è intorno allo zero.

In un’indagine preliminare svolta per catalogare tali tempeste, gli scienziati dell’Università di Miami Brian Mapes e Wei-Ming Tsai si sono avvalsi di 5 anni di dati satellitari per individuare 17 laghi atmosferici con durata maggiore di 6 giorni entro 10 gradi dall’equatore, in tutte le stagioni.

Si formano infatti anche laghi più lontani dall’equatore e talvolta questi diventano cicloni tropicali. I laghi atmosferici durano giorni alla volta e si verificano più volte l’anno.

Se tutto il vapore acqueo di questi laghi venisse liquefatto, formerebbe una pozza profonda solo pochi cm, larga circa 1.000 km.

“Questa quantità di acqua può creare precipitazioni significative per le pianure aride dei Paesi dell’Africa orientale dove vivono milioni di persone,” ha affermato Mapes. “È un luogo in media arido, quindi quando si verificano questi laghi atmosferici sono sicuramente molto consequenziali“.

“Non vedo l’ora di avere maggiore conoscenza locale su questi fenomeni, in una zona con un’affascinante storia nautica dove i marinai hanno coniato la parola monsone per i pattern di vento, e sicuramente hanno notato anche questi temporali occasionali“.

“I pattern meteorologici in questa regione del mondo hanno ricevuto poca attenzione dai meteorologi, limitata principalmente agli studi di pioggia e vapore acqueo su scala mensile piuttosto che giornaliera,” ha aggiunto Mapes. “Sto indagando per capire perché i laghi atmosferici si staccano dal pattern simile a un fiume da cui si formano e come e perché si spostano verso ovest“. “Ciò potrebbe essere dovuto a qualche caratteristica del pattern del vento, o forse al fatto che i laghi atmosferici sono semoventi rispetto ai venti generati durante la produzione di pioggia“.

I ricercatori hanno presentato i loro risultati all’American Geophysical Union Fall Meeting 2021.