Forte scossa di terremoto al largo di Cile e Perù, nessun danno grave

Una forte scossa di terremoto, magnitudo 5.5, ha svegliato oggi la popolazione cilena e peruviana, in particolare nella regione di Tacna, anche se al momento non si segnalano vittime o danni gravi.

L’Istituto geologico del Perù ha reso noto che il sisma è stato registrato dagli strumenti alle 04:39 ora locale nell’Oceano Pacifico, a 108 km a sud-est di Tacna e ad una profondità di 28 chilometri.

La popolazione ha avvertito nettamente la scossa, ma le autorità hanno confermato che non sono state segnalate situazioni di emergenza.