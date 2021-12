Seconda missione privata sulla ISS: la NASA sceglie ancora Axiom, lancio previsto fra l’autunno 2022 e la primavera 2023

MeteoWeb

Mentre sono in corso i preparativi per la missione privata Ax-1, la NASA ha scelto ancora una volta l’azienda aerospaziale statunitense Axiom Space per realizzare anche la seconda missione privata diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), il cui lancio potrebbe avvenire fra l’autunno 2022 e la primavera 2023. Lo comunica l’agenzia spaziale in una nota. La missione Ax-2 partira’ dal Kennedy Space Center in Florida e restera’ agganciata alla ISS per non piu’ di 14 giorni.

La NASA e la Axiom negozieranno le attivita’ in orbita che gli astronauti dovranno condurre in coordinamento con l’equipaggio della ISS e con i controllori di volo a terra. Il concept della missione prevede sia attivita’ di ricerca scientifica che di sensibilizzazione nei confronti del pubblico. La NASA e i suoi partner internazionali vaglieranno i profili degli astronauti candidati dalla Axiom per la missione, che dovranno essere sottoposti anche a controlli medici per ottenere l’idoneita’ al volo.

Intanto continuano i preparativi per Ax-1, la prima missione privata diretta sulla ISS e condotta sempre in collaborazione con la Axiom Space. Il lancio e’ previsto non prima del prossimo 21 febbraio, mentre gli astronauti candidati dalla compagnia stanno ancora completando il percorso di valutazione da parte della NASA e dei suoi partner internazionali.