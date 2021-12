Giornata dello Spazio, Colao: “siglato accordo con ESA per lo sviluppo della Costellazione Italia per l’Osservazione della Terra”

MeteoWeb

“Sigliamo con ESA un accordo per lo sviluppo della Costellazione Italia per l’Osservazione della Terra. Un asset italiano nell’ambito di una strategia europea“: lo ha annunciato Vittorio Colao, Ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale con delega allo Spazio, durante la conferenza stampa all’ASI per la prima Giornata Nazionale dello Spazio. “Stiamo lavorando al nome, magari facciamo un contest con i ragazzi italiani,” ha aggiunto il Ministro, sottolineando che “è un’iniziativa importante che permetterà poi di avere una nuova industria non solo di alta tecnologia ma anche di applicazioni“.

“Lo Spazio sta cambiando drammaticamente, abbiamo un signore come Musk con capitali privati e metodi diversi che mette sotto pressione le Agenzie, ma abbiamo anche Amazon, Cina e India che arrivano con risorse e metodi diversi. Dobbiamo essere anche un po’ motori di cambiamento dell’ approccio europeo allo Spazio. Dobbiamo contribuire al cambiamento del modello europeo,” ha affermato Colao, secondo cui il settore spaziale “può diventare per l’Italia la nuova moda“, ossia un settore basato su grandi progetti e competenze di eccellenza e apertura all’innovazione.