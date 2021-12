Maltempo in Calabria, bufere di neve in Sila: altopiano sommerso, traffico in tilt. FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nella nottata e per tutta la mattinata ha continuato a nevicare intensamente sulla Sila cosentina. I maggiori disagi e accumuli di neve si registrano a Camigliatello dove sono caduti oltre 35 cm di neve che in quota superano abbondantemente i 50/60 cm. Numerosi alberi a causa della pesantezza della neve sono crollati nelle scorse ore, creando non pochi disagi alla viabilità sia sulla ss107 che su alcune strade provinciali tra San Giovanni in Fiore – Croce di Magara e Moccone. Rapidi gli interventi di soccorso e ripristino attuati, ognuno per la propria competenza, da parte di Anas e settore viabilità della provincia di Cosenza. Numerosi e delicati gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore su varie zone della Sila e in particolare sulla ss107. Al lavoro già da giorni i tecnici ENEL su alberi caduti in diversi casi sulle linee elettriche. Molto attivi i Carabinieri della stazione di Camigliatello, la polizia stradale e la polizia provinciale del distaccamento di San Giovanni in Fiore, le forze dell’ordine si sono prodigate con interventi di soccorso alle persone, a mezzi in difficoltà e per segnalare pericoli. Nel video i disagi a causa di un pino piegato nella mattinata di oggi nella zona di Moccone, in Sila Grande, dove si transita con catene montate per le copiose nevicate.

La Sila è sommersa dalla neve

Sulla Sila cosentina i rilievi sono ammantati da una spessa coltre nevosa che supera abbondantemente i 50/60 cm in più località poste in quota. Netta nottata e anche stamattina, intense nevicate hanno interessato il versante ovest e nord-ovest dell’altipiano con Camigliatello silano ammantato in una spettacolare nevicata dicembrima. L’ambiente è ovattato, in alcuni luoghi interni sembra essere fuori dal mondo, con un silenzio surreale che pervade nella foresta. Le immagini e i video, spettacolari testimonianze della Sila innevata, ci giungono da varie zone dell’altopiano grazie al nostro affezionato collaboratore Gianluca Congi.