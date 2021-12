Soccorso Alpino: perché il servizio “va affidato a professionisti di Guardia di Finanza, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Alpini”

MeteoWeb

Un lettore di Pietracamela, borgo situato nel versante orientale del Gran Sasso D’Italia, dopo avere letto la notizia della morte del soccorritore sull’Etna, ha voluto condividere alcune riflessioni in merito a questo argomento.

Si tratta di “riflessioni generate dalla mia personale esperienza essendo io Maestro di Sci, Accompagnatore di media Montagna ed ho fatto parte dell’organico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Cai al Gran Sasso per oltre dieci anni,” scrive Paolo De Luca. “Da sempre sostengo che il servizio del Soccorso Alpino Italiano deve essere affidato a professionisti (e non a volontari) da reclutare tra gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, del reparto Intervento Montano dei Carabinieri, del S.A.F dei Vigili del Fuoco, degli Alpini (Esercito) per diversi vantaggi.

Primo fra tutti: i professionisti sono fisicamente allenati oltre ad essere tecnicamente preparati e aggiornati“.

“Da ultimo“, conclude De Luca, “ma non meno importante è da dire che la tempestività degli interventi di salvataggio è maggiore da parte dei professionisti visto che i volontari devono lasciare il lavoro e non sono in continua attesa e disponibilità per le emergenze“.