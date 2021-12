Creato un mini soft robot senza gambe in grado di saltare in modo rapido, continuo e guidato – VIDEO

MeteoWeb

Saltare è importante per alcuni robot per estendere il raggio di navigazione, superare gli ostacoli e adattarsi ad ambienti non strutturati. Fino ad ora, migliorare l’altezza e la distanza di salto dei soft robot per migliorare la loro capacità di superare gli ostacoli, mantenendo allo stesso tempo anche la capacità di controllare la loro frequenza di salto per aumentare la manovrabilità e la navigazione, è stata una sfida. Ora in uno studio pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori della Chongqing University in Cina hanno presentato un soft robot senza gambe in grado di saltare in modo rapido, continuo e orientabile in specifiche direzioni.

Rui Chen e colleghi hanno sviluppato un robot che pesa 1 grammo e misura 6,5 ​​centimetri di lunghezza con una struttura interna che gli consente di saltare in avanti. Gli autori mostrano che il robot è in grado di saltare 7,68 volte l’altezza del proprio corpo e ha una velocità di salto in avanti continua di 6 lunghezze del corpo al secondo. Dimostrano inoltre che il robot è in grado di superare ostacoli tra cui pendenze, cavi, cumuli di ghiaia e cubi sagomati. Abbinando due attuatori (un componente che fa muovere il robot), il robot è stato in grado di saltare in modo orientabile ad una velocità di 138,4 gradi al secondo.

Chen e i coautori dimostrano anche che altri dispositivi elettronici funzionali, come i sensori, possono essere integrati negli attuatori per diverse applicazioni, come il rilevamento dei cambiamenti ambientali, e suggeriscono che è possibile apportare ulteriori ottimizzazioni strutturali per migliorare le prestazioni di salto dei soft robot. Lo studio fornisce un nuovo approccio per produrre una locomozione multimodale agile e la ricerca futura sulle alternative senza fili farebbe avanzare la versatilità di questi soft robot, concludono gli autori.

Di seguito, alcuni video sulle prestazioni del robot realizzato dai ricercatori cinesi.