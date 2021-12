Solstizio d’Inverno 2021: il Doodle di Google dà il benvenuto alla stagione astronomica

MeteoWeb

Scocca il oggi, 21 Dicembre, il Solstizio d’Inverno 2021: alle ore 15:59 UTC (16:59 ora italiana) inizia ufficialmente l’Inverno astronomico. L’evento è celebrato da Google con un Doodle (immagine in alto).

Il Sole si trova alla sua massima distanza al di sotto dell’equatore celeste, ed è minimo l’arco apparente da sudest a sudovest, cosa che lo rende il giorno più corto dell’anno. Successivamente il Sole comincerà a risalire verso l’equatore celeste e le ore di luce aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il culmine fra sei mesi, nel Solstizio d’Estate.

Cos’è il solstizio d’inverno

Il termine solstizio, derivante dal latino “sol” (sole) e “sistere” (fermarsi).

Significa, quindi, “sole stazionario”, e in astronomia, il momento in cui il Sole raggiunge, nel suo moto apparente lungo l’eclittica, il punto di declinazione massima o minima, rispettivamente nel mese di giugno (20/21 giugno) e dicembre (21/22 dicembre). Il solstizio ritarda ogni anno circa 6 ore rispetto all’anno precedente, più precisamente di 5 ore 48 minuti e 46 secondi, e si riallinea forzosamente ogni 4 anni, in corrispondenza dell’anno bisestile, introdotto per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario.

Nel giorno del solstizio d’inverno, i raggi del Sole arrivano a noi fortemente inclinati e “indeboliti”, l’insolazione è minima, e le ore di luce sono poche. Il motivo va ricercato nell’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al piano di rivoluzione terrestre. Intorno al 21 dicembre, l’inclinazione rispetto a questo piano è massima, e l’emisfero boreale riceve meno irraggiamento. Quanto più ci si sposta verso nord, partendo dall’equatore, quanto più sarà corta la durata del giorno.

Il solstizio d’inverno è anche il giorno in cui si ha la maggior differenza fra la durata del dì e della notte. Nell’emisfero australe, accade esattamente l’opposto: a quelle latitudini è il solstizio d’estate.