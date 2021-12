Space Weather, l’importanza delle previsioni del meteo spaziale

MeteoWeb

Lo studio dell’attività solare è fondamentale per le conseguenze che può avere sull’ambiente circumterrestre e terrestre: è questo il tema al centro della XXXVIII Giornata dell’Ambiente dell’Accademia dei Lincei, presso la Palazzina dell’Auditorio di via della Lungara a Roma. Una giornata sostenuta dall’Accademia dei Lincei, dal Piano Lauree Scientifiche PLS-Fisica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e da Telespazio.

“Sappiamo che forti esplosioni, brillamenti – o flare – e espulsioni di massa coronale, si producono con una certa frequenza sulla nostra stella. Sappiamo anche, da fonti storiche o dallo studio di particolari segnali negli anelli degli alberi, che eventi estremamente più potenti e potenzialmente catastrofici per la nostra società altamente tecnologica si sono verificati in passato con cadenze di secoli o millenni,” ha affermato il prof. Francesco Berrilli del gruppo di Fisica Solare e Spaziale dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei.

Dato che sia la Terra che la zona circumterrestre, popolata dall’uomo (stazioni spaziali) e da satelliti, risentono delle condizioni imposte dall’attività solare, la ricerca scientifica più avanzata sviluppa sistemi di monitoraggio dell’attività solare, concentrandosi soprattutto sul controllo continuo del Sole e su modelli di previsione di brillamenti o espulsioni di massa coronale, cioè emissione di materiale che possono raggiungere la Terra e causare danni, anche gravi, a causa della vulnerabilità delle reti elettriche.

Per numerosi motivi è fondamentale saper prevedere e comprendere nel dettaglio l’attività solare, cioè realizzare uno studio meteorologico spaziale applicabile al Sistema Solare: di questo si occupa lo Space Weather.

“Una cosa che mi piace sempre ricordare quando parlo del Sole è che può essere considerato come la Stele di Rosetta dell’astrofisica. Nel senso che, quando noi studiamo il Sole, riusciamo ad osservare dei dettagli che invece non possiamo vedere nelle altre stelle,” ha affermato la prof.ssa Francesca Zuccarello dell’Università di Catania. “Il Sole può essere anche considerato un laboratorio cosmico ideale in cui possiamo verificare le leggi della fisica che riguardano diversi aspetti, come ad esempio la fisica atomica e molecolare, la fisica dei neutrini e la fisica del plasma“. Uno dei fenomeni “certamente più spettacolari legato alle espulsioni di massa coronale è il fatto che qui sulla Terra noi osserviamo le aurore che, nella maggior parte dei casi, si verificano ad alte latitudini geografiche, ma quando la CME è particolarmente energetica possono essere osservate anche a latitudini più basse. Nell’ultimo ciclo solare ci sono state anche emissioni di massa coronale i cui effetti sono stati osservati alle latitudini di Trieste e di Nizza“. L’Italia in questo settore “offre delle competenze scientifiche di ottimo livello ed è molto importante che questi studi vengano ulteriormente potenziati, coordinati e sviluppati – ha dichiarati il prof. Umberto Villante dell’Università dell’Aquila e presidente della Space Weather Italian Community – Nel nostro Paese queste competenze sono diffuse in tutti gli istituti nazionali di ricerca, parlo dell’INAF, dell’INGV, del CNR, dell’Agenzia Spaziale Italiana e molte università. Da quattro anni queste competenze hanno trovato anche un polo comune confluendo in un Gruppo Nazionale Space Weather, la Space Weather Italian Community (SWICo)“.