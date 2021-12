Spagna, alluvioni in Navarra e nei Paesi Baschi: si aggrava il bilancio delle vittime

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, il nord della Spagna, in particolare la Navarra e i Paesi Baschi, è stato colpito da un forte maltempo, che ha provocato esondazioni, allagamenti, frane e purtroppo anche delle vittime. Nella zona nord di Pamplona, per esempio, si è verificata la piena più consistente degli ultimi vent’anni del fiume Arga, che ha lasciato sott’acqua ampie aree (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

In queste ore, le autorità spagnole hanno comunicato che c’è una seconda vittima del maltempo, dopo quella segnalata nei giorni scorsi. Il corpo di un uomo è stato estratto dal furgone dove era rimasto intrappolato durante l’esondazione del fiume Bidasoa, in Navarra. I soccorritori hanno localizzato il furgone nel fiume, il giorno dopo la denuncia della scomparsa dell’uomo di 61 anni che non si era presentato al lavoro in fabbrica, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale. Le forti correnti e la scarsa visibilità hanno reso impossibile ai soccorritori recuperare il corpo nel furgone fino a questa mattina, ha aggiunto la fonte.

L’altra vittima è una donna di 49 anni morta all’interno della sua auto a seguito di una frana causata dal maltempo che da due settimane colpisce la regione.

Anche i Paesi Baschi e la Catalogna stanno affrontando da diversi giorni forti piogge e inondazioni di fiumi, oltre a nevicate in quota.