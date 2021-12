Spagna ‘sotto attacco’ dei terremoti: sciame sismico a Gibilterra e scossa in Galizia [MAPPE]

MeteoWeb

In Spagna non è solo l’isola di La Palma ad essere assediata dai terremoti, seppur di modesta magnitudo, causati dal vulcano Cumbre Vieja. Uno sciame sismico è in corso infatti a Gibiliterra, mentre una una scossa di terremoto, con forte risentimento tra la popolazione, si è verificata questa sera alle 19:23 in Galizia, con epicentro a Ponteceso, sull’estremità Nord Occidentale, lungo la costa dell’Oceano Atlantico. Si è trattato di una scossa di magnitudo 3.5, verificatasi ad una profondità di 8 km.